Древние люди умели пользоваться огнем гораздо раньше, чем считали ученые, - исследование

Ученые применили новую методику, которая позволила им обнаружить следы горения в окаменелых костях.

Новое открытие в Южной Африке коренным образом изменило представления ученых о том, когда древние люди начали управлять огнем.

Как сообщил Fox News Channel, международная группа исследователей обнаружила новые доказательства того, что предки человека использовали огонь значительно раньше, чем считалось до сих пор. Находка была сделана в пещере Вондерверк.

По оценкам учёных, гоминиды могли пользоваться огнём в этой пещере ещё 1,79 млн лет назад, что отодвигает самые древние известные свидетельства использования огня людьми на сотни тысяч лет в прошлое.

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Речь идет о том, что пещера Вондерверк расположена в пустыне Калахари. Именно здесь археологи обнаружили древнейшие свидетельства использования огня, датируемые примерно миллионом лет назад. Однако новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, позволило пересмотреть эти временные рамки.

В ходе работы исследователи применили новую методику, которая позволила им обнаружить следы горения в окаменелых костях. Благодаря этому удалось обнаружить многочисленные следы использования огня почти в 30 м от входа в пещеру – на таком расстоянии естественные лесные или степные пожары не могли оставить подобных следов. Кроме того, археологи обнаружили обожженные кости животных.

По словам исследователей, это свидетельствует о том, что древние люди приносили огонь в пещеру и поддерживали его в течение определенного времени.

Учёные подчеркнули, что это открытие не означает, будто предки человека уже тогда владели технологией добычи огня. Вероятно, они использовали пламя, возникавшее естественным путем – например, после ударов молнии или природных пожаров в саванне. Затем они переносили огонь в пещеру и поддерживали его.

Огонь дал людям важное преимущество

В Еврейском университете Иерусалима отметили, что контроль над огнем стал одним из важнейших этапов эволюции человека. Это обеспечивало тепло, защиту от хищников, освещение, а впоследствии позволило готовить пищу.

В то же время определить, когда именно люди впервые начали пользоваться огнем, учёные до сих пор считают одной из самых сложных задач науки.

Соавтор исследования Лиора Кольская-Горовиц из Национальных коллекций естественной истории Еврейского университета объяснила, что остатки древних очагов обычно очень трудно обнаружить.

"Наше исследование предлагает новые инструменты для поиска следов древнего горения и показывает, что огонь неоднократно использовался глубоко внутри пещеры Вондерверк", – отметила она.

По её словам, результаты исследования свидетельствуют о том, что ранние люди не были лишь случайными свидетелями природных пожаров, а уже активно использовали огонь в своей повседневной жизни.

Как отмечают СМИ, новое открытие произошло вскоре после еще одного важного археологического исследования. В 2025 году ученые сообщили о находке в английском Барнгеме, где, по их словам, были обнаружены самые древние свидетельства самостоятельного добывания огня людьми, датируемые примерно 400 тысячами лет назад. До этого самыми древними свидетельствами намеренного разжигания огня считались находки на территории северной Франции возрастом около 50 тысяч лет.

Другие новости науки

Напомним, исследователи обнаружили в Румынии остатки одного из важнейших сооружений древнеримского форта, которое было уничтожено пожаром около 1800 лет назад во время нашествия готов.

В частности, археологи обнаружили каменный фундамент horreum – зернохранилища, которое было вторым по значимости зданием после штаба римского гарнизона. Здесь хранились запасы зерна и продовольствия для обеспечения военных.

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