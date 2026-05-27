Почему после ярких снов ощущается усталость: ответ ученых

Многие хотя бы раз просыпались с ощущением полной усталости после ночи, наполненной яркими снами. Ученые объясняют, что дело не столько в содержании сна, сколько в его качестве и особенностях работы мозга во время отдыха, пишет The Independent.

Как отмечается в статье, после ярких снов голова может казаться "тяжелой", мысли спутанными, а организм совсем не чувствует отдыха. Более того, кажется, будто мозг работал всю ночь без перерыва.

Сны видят все, даже если не помнят этого

"Основная часть сновидений возникает во время так называемой фазы быстрого сна (REM-фазы). Она занимает примерно 20–25% всего ночного отдыха. За ночь человек проходит четыре-шесть циклов REM-сна, и чем ближе к утру – тем длиннее они становятся", – говорится в статье.

Ученые подчеркивают: сны видят все люди, причем несколько раз за ночь. Просто не каждый их помнит.

Чаще всего люди запоминают сон, если просыпаются во время REM-фазы или сразу после нее. На память о сновидениях также влияют эмоциональность сюжета, короткие ночные пробуждения и индивидуальные особенности мозга.

Те, кто регулярно помнит очень яркие и эмоциональные сны, обычно имеют более поверхностный и прерывистый сон.

Что происходит с мозгом

Во время REM-сна мозг работает почти так же активно, как и днем. В то же время тело фактически остается парализованным – это естественный механизм, который не позволяет человеку физически повторять движения из сна.

В этот период особенно активными становятся участки мозга, ответственные за эмоции: миндалина, гиппокамп и таламус. А вот префронтальная кора, отвечающая за логику и рациональное мышление, работает значительно слабее.

Именно поэтому сны могут быть очень эмоциональными, реалистичными и в то же время совершенно нелогичными.

Многие люди думают, что сны – это короткие отрывки или мгновенные образы. Однако исследования свидетельствуют об обратном. Ученые установили, что сны во время фазы быстрого сна обычно длятся примерно столько же, сколько человек реально находится в этой стадии сна.

Например, если человеку кажется, что сон длился 20 минут, то, скорее всего, так и было.

Само по себе сновидение, как объясняют исследователи, не истощает организм настолько, чтобы человек чувствовал себя разбитым.

Скорее всего, причина в другом: если человек помнит сон, это означает, что он просыпался во время или сразу после него. Даже короткие ночные пробуждения нарушают глубокие стадии сна, которые больше всего нужны организму для восстановления.

Во время глубокого сна мозг также очищается от аденозина – вещества, которое накапливается в течение дня и вызывает усталость. Если сон часто прерывается, мозг не успевает полностью "очиститься", поэтому на следующий день человек чувствует себя истощенным.

Кроме того, пробуждение именно из фазы быстрого сна дается организму тяжелее, чем из более легких стадий сна. Из-за этого возникает так называемая "сонная инерция" – состояние, когда мозг еще долго не может полностью проснуться, а человек чувствует туман в голове и сильную вялость.

Проблема не в снах, а в качестве сна

Если сон регулярно прерывается или человек спит недостаточно, мозг начинает компенсировать недостаток REM-фазы в последующие ночи. Это явление называют REM rebound – "восстановление REM-сна".

Именно поэтому после периодов стресса, бессонницы или переутомления люди часто видят особенно яркие и эмоциональные сны.

Ученые отмечают: если человек постоянно помнит почти все свои сны, регулярно просыпается уставшим и испытывает сонливость в течение дня, это может свидетельствовать о нарушении структуры сна.

В таком случае медики советуют обратиться к врачу и проверить качество ночного отдыха.

Какие продукты рекомендуется употреблять для лучшего сна

Напомним, по словам ученых, мелатонин – это гормон, который вырабатывает мозг человека для регулирования цикла сна и бодрствования. Он также содержится в некоторых продуктах, в частности, в грибах, яйцах, лососе, кислых вишнях и т. д.

Эти продукты могут способствовать повышению уровня мелатонина и содержат питательные вещества, которые могут улучшать сон. Например, доказано, что сок кислых вишен улучшает сон и является одним из лучших источников антиоксидантов, содержащих полифенолы – растительные соединения, которые могут уменьшать воспаление.

