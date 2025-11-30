Наверное, исследователям уже пора готовиться к Шнобелевской премии.

Может ли появление Бэтмена в общественном транспорте сделать людей добрее? Итальянские психологи утверждают, что да. Новый научный эксперимент, проведенный на метро Милана, показал, что неожиданные события, такие как присутствие человека в костюме Темного рыцаря, значительно повышают уровень "просоциального" поведения - то есть готовность помогать незнакомцам. Результаты опубликованы в журнале Mental Health Research.

Исследование, возглавляемое Франческо Пагнини из Католического университета Святого Сердца в Милане, проверило, как разрушение повседневной рутины влияет на альтруизм. Участники эксперимента - обычные пассажиры миланского метро - стали частью квази-экспериментального полевого исследования, которое длилось с июля 2024 года.

В рамках эксперимента молодая женщина, которая имитировала беременность с помощью накладного живота, садилась в переполненный вагон вместе с наблюдателем. Лишь в 37,66% случаев другие пассажиры предлагали ей сидячее место.

Однако ситуация кардинально менялась, когда в эксперимент добавляли "Бэтмена" - актера в соответствующем костюме, хотя и без маски (по этическим соображениям - объяснили ученые). Темный рыцарь заходил в вагон через другую дверь, чтобы никто не догадался, что он в одной компании с "беременной". И вот при таком сценарии в 67,21% случаев пассажиры мгновенно предлагали место женщине.

При дальнейшем опросе 44% уступивших место утверждали, что якобы вообще не заметили Бэтмена. И даже те, кто признали, что видели актера, не связывали свои действия с супергероем.

"Исследование предоставляет доказательства того, что неожиданные события, такие как присутствие человека, одетого как Бэтмен, могут значительно усилить просоциальное поведение в реальных условиях. Такой "эффект Бэтмена" подтверждает гипотезу о том, что нарушение распорядка дня могут повысить осознание окружения и повысить чувствительность к потребностям других, что в конечном итоге способствует просоциальным действиям", - говорят авторы исследования.

Другие интересные эксперименты ученых

Как писал УНИАН, ученые провели эксперимент на международной космической станции. Они поместили живой мох в контейнере снаружи МКС на несколько месяцев. И оказалось, что после длительного пребывания в космическом вакууме эти организмы смогли выжить.

Также мы рассказывали об эксперименте, в рамках которого исследователи пытались найти наименее вредный для батареи способ зарядки смартфона.

