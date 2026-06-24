Солнечное затмение через 50 дней: где и когда его можно увидеть

Испания не видела такого явления уже более ста лет – и именно туда уже устремляются тысячи охотников за затмениями.

Уже 12 августа 2026 года Луна полностью закроет Солнце наднесколькими странами Европы. Полное солнечное затмение пройдет от Арктики до Средиземного моря, а его тень коснется Гренландии, Исландии и северной Испании, сообщает Forbes.

Стало известно, что тень Луны проложит по Земле полосу длиной более 8 260 км и шириной до 293 км. В зоне полного затмения дневной свет погаснет почти на 2,5 минуты – и в этот момент можно будет увидеть солнечную корону невооруженным глазом.

Для Испании это первое подобное явление с 1905 года, для Исландии – с 1954-го. Остальная часть материковой Европы не видела полного затмения с 1999 года.

Видео дня

Самая длительная фаза полного затмения – около 2 минут 17 секунд – ожидается в Скорсби-Саунд на Гренландии.

Вот полный список лучших точек наблюдения:

Скорсби-Саунд, Гренландия – до 2 минут 17 секунд

Полуостров Снефельснес, Исландия – 2 минуты 9 секунд

Полуостров Рейкьянес, Исландия – до 1 минуты 46 секунд

Рейкьявик, Исландия – 1 минута

Леон, Испания – 1 минута 44 секунды

Бургос, Испания – 1 минута 44 секунды

Дельта Эбро, Испания – 1 минута 36 секунд

С'Ареналь, Майорка – 1 минута 35 секунд

Сарагоса, Испания – 1 минута 22 секунды

А-Корунья, Испания – 1 минута 16 секунд

К тому же 12 августа – это пик метеорного потока Персеиды, когда в небе можно увидеть до 100 "падающих звёзд" в час. Так что зрителей ждёт сразу двойное шоу. Наблюдатели в зоне полной фазы даже могут увидеть северное сияние – примерно с середины августа оно уже видно в Исландии ночью.

Для безопасного наблюдения нужны специальные очки с солнечным фильтром – снимать их разрешается только в момент полного затмения, когда Луна полностью перекрывает солнечный диск. Как только полное затмение заканчивается – очки надеваются снова.

Большая часть Европы, включая Украину, увидит лишь частичное затмение.

Ранее ученые рассказали, будут ли магнитные бури в ближайшие 3 дня. Такие бури возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональной массы – заряженных частиц, которые достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем.

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