Метеорный поток Персеиды является одним из самых ожидаемых явлений падающих звезд в году.

Метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа достигнет своего пика, принеся с собой поток падающих звезд. Уже скоро появится возможность увидеть это красивое явление, пишет Space.

Отмечается, что Персеиды являются одним из самых ожидаемых явлений падающих звезд в году. В 2025 году поток совпадает с восходом убывающей Луны, блеск которой затруднит наблюдение всех метеоров, кроме самых ярких.

Тем не менее есть возможность понаблюдать за падающими звездами. Для этого нужно найти место с темным небом.

Видео дня

В издании поделились, что лучшим временем для наблюдения за Персеидами являются предрассветные часы 13 августа. В идеальных условиях будет видно до 100 падающих звезд в час.

"Вы можете наблюдать за длинными Персеидами, скользящими над землей, как только стемнеет, до тех пор, пока Луна не начнет мешать. Для большинства людей это будет около часа", - рассказал журналистам эксперт по метеорам Роберт Лансфорд из Американского метеоритного общества.

Всем, кто хочет найти идеальное место для наблюдения за метеорным потоком, советуют определить радиант с помощью астрономического приложения для смартфона и найти точку примерно в 40 градусах над ним. Тем следы метеоров будут самыми длинными. Размах сжатого кулака, вытянутого на расстояние вытянутой руки на фоне ночного неба, составляет примерно 10 градусов.

Ученые обнаружили одну из крупнейших черных дыр

Ранее ученые обнаружили крупную черную дыру, которая находится примерно в 5 миллиардах световых лет от Земли. Они отметили, что ее масса эквивалентна массе 36 миллиардов Солнц.

"Это одна из 10 самых массивных черных дыр, которые когда-либо были обнаружены", - заявил автор исследования и профессор Университета Портсмута в Англии Томас Коллетт.

Вас также могут заинтересовать новости: