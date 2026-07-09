Археологи обнаружили следы загадочного жертвоприношения возрастом 3800 лет

В древнем городе выкопали ритуальный набор, состоящий из десятков артефактов.

В Перу археологи обнаружили ритуальное подношение возрастом 3800 лет на территории древнего города Пенико, пишет Heritage Daily.

Находка была сделана во время раскопок в общественном здании, которое датируется 1800–1500 годами до нашей эры.

Подношение состоит из 43 резных изделий из дерева и кости. На некоторых из них – изящные гравировки, другие сохранили следы огня. Среди находок – изображения мифических существ, человекоподобных фигур (в том числе женской фигуры и возможных божеств), а также птиц, змей и головастиков. Встречаются также геометрические и абстрактные узоры.

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Как отмечают археологи, на некоторых предметах имеются небольшие углубления – вероятно, там когда-то крепились минеральные или полудрагоценные вставки. Это указывает на важную роль этих предметов в ритуалах.

Среди других находок в том же месте – три бусины, три фрагмента хризоколла, два фрагмента бусин из раковин наземных моллюсков семейства Orthalicidae, девять инкрустаций-"глаз" для скульптур из ракушек и ещё восемь более мелких предметов, назначение которых до сих пор изучается.

Всё это было спрятано в крошечном тайнике длиной всего 22 сантиметра – в полукруге из мелких камешков, накрытом сверху большим камнем. По словам исследователей, такое аккуратное устройство свидетельствует о сознательном ритуальном акте, связанном именно со строительством общественного сооружения.

Учёные считают, что находка – весомое доказательство того, что традиции цивилизации Караль не исчезли вместе с её главными городами, а продолжали жить дальше.

Город Пенико, основанный примерно в 1800 году до нашей эры, занимает площадь около 19,4 гектара и расположен в 13 километрах от Священного города Караль-Супе. На территории обнаружили 15 общественных зданий – считается, что город служил важным звеном между прибрежными общинами Перу и жителями Анд, поддерживая торговые связи вплоть до Амазонии.

Судя по материалам исследования, новые артефакты очень похожи на предметы из более ранних поселений Караля – и по материалам, и по технике гравировки, и по сюжетам изображений. Всё указывает на то, что подношения были заложены ещё на ранних этапах строительства Большого общественного здания – как часть церемонии освящения сооружения.

Другие находки

Ранее стало известно, что в Таиланде археологи нашли пару золотых колец возрастом 2000 лет – одно из них с гравировкой древней письменности брахми. Украшения обнаружили рядом с человеческими останками на месте, которое, вероятно, служило захоронением для высокопоставленных членов общества. Вместе с кольцами нашли и другие артефакты, свидетельствующие о высоком статусе.

Также на западе Турции обнаружили тайник с перскими золотыми монетами-подарками в древнем городе Нотион. Монеты были закопаны в небольшой горшок более 2500 лет назад – вероятно, в V веке до нашей эры, возможно, для оплаты наемных солдат во время конфликтов между персидскими и афинскими войсками.

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