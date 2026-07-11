На Титане нашли удивительное сходство с Землей: там есть реки и дожди, но есть нюанс

Титан интересен потому, что показывает, что одни и те же физические процессы способны формировать похожие ландшафты.

Спутник Сатурна Титан оказался самым похожим на Землю. Ученые установили, что на его поверхности есть реки, озера, моря, облака и осадки, но есть один серьезный нюанс.

Как сообщили в NASA, Титан остается единственным известным объектом Солнечной системы, кроме Земли, где на поверхности постоянно существует жидкость. Несмотря на экстремальные условия, здесь действует полноценный гидрологический цикл, напоминающий земной, пишет Spacedaily.

Однако, главное отличие Титана заключается в том, что роль воды выполняют жидкие метан и этан. Они испаряются, образуют облака, выпадают в виде дождя, питают реки и озера, а затем снова испаряются.

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При этом поверхность спутника состоит не из привычных горных пород. Из-за температуры около -179 градусов Цельсия лед становится настолько твердым, что по прочности напоминает гранит. Именно по этому ледяному "камню" текут метановые реки, постепенно прорезая русла.

Как ученые узнали об этом

Основные данные о Титане ученые получили благодаря международной миссии Cassini-Huygens. Плотная атмосфера спутника скрывает его поверхность, поэтому зонд Cassini более 10 лет исследовал ее с помощью радара.

Настоящим прорывом стала посадка на спутник зонда Huygens в январе 2005 года. Во время спуска аппарат сфотографировал разветвленные речные долины, а после приземления передал на Землю изображения поверхности, покрытой округлыми кусками водяного льда, отполированными так, словно их долго перекатывал поток жидкости. По мнению ученых, аппарат сел в высохшее русло древней реки.

Моря больше Каспийского

Большинство морей Титана расположено возле северного полюса. Крупнейшее из них – Кракен-Маре – превосходит по площади Каспийское море на Земле и, по оценкам ученых, в некоторых местах достигает глубины нескольких сотен метров.

Второе по величине море – Лигея-Маре – наполнено жидким метаном, тогда как в Кракен-Маре содержится больше этана. Их питают многочисленные реки, которые впадают в моря почти так же, как и на Земле.

Почему Титан все же не похож на Землю

Несмотря на удивительное сходство ландшафтов, условия на спутнике остаются совершенно инопланетными.

Атмосфера Титана в основном состоит из азота, но она значительно плотнее земной, а сила тяжести составляет лишь около одной седьмой земной. Из-за этого капли метанового дождя могут быть гораздо крупнее и падать значительно медленнее.

Кроме того, солнечного света на орбите Сатурна очень мало, поэтому погодные процессы протекают намного медленнее, чем на Земле. Осадки здесь считаются редким явлением и могут выпадать в виде мощных, но нечастых ливней.

По словам исследователей, Титан интересен не потому, что является "второй Землей", а потому, что показывает, что одни и те же физические процессы способны формировать похожие ландшафты даже в мирах, где вместо воды текут реки из жидкого метана.

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Ранее сообщалось, что легендарный модный дом создал скафандры для астронавтов NASA. Такое сотрудничество продиктовано стремлением итальянского дома моды ассоциировать бренд с передовыми технологиями и авангардными идеями.

Кроме того, как стало известно, в 2003 году NASA получило последний сигнал от зонда, который был в 12 млрд км от Земли. Хотя связь с ним давно потеряна, он продолжает полет и путь его лежит в направлении звезды Альдебаран.

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