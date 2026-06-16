Образования возрастом 2500 лет поставили экспертов в тупик

Оборонительное использование по-прежнему остается одним из наиболее изученных вариантов.

В течение многих лет сотни выровненных ям, разбросанных по ландшафту Дании, оставались неподдающимися простым интерпретациям. Об этом пишет Futura-sciences.

Названные хульбельтерами (буквально "пояса с ямами"), эти длинные ряды ям - каждая глубиной всего несколько сантиметров - датируются примерно 2500 годами, самыми ранними днями доримского железного века. И хотя на первый взгляд они могут показаться не чем-то из ряда вон выходящим, хульбельтеры стали самой загадочной и трудноразрешимой археологической проблемой Дании.

Отмечается, что обнаруженные в основном в Ютландии, эти пояса насчитывают около пятидесяти штук, образуя полосы шириной от 3 до 6 метров и простираясь на длину нескольких футбольных полей, а иногда и на несколько километров. Это явление почти уникально для Северной Европы, и ничего подобного не было найдено в других местах.

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В надежде разгадать эту загадку, исследовательская группа из Копенгагенского университета выбрала практический подход: физически воссоздать эти сооружения в максимально аутентичных условиях.

В реконструированном поселении железного века Лейре студенты и исследователи сначала изготовили орудия труда, смоделированные по образцу археологических находок. Затем они принялись за работу, сами выкапывая экспериментальные ямы. Они хотели измерить, с реальными мозолями и мышечными болями, сколько времени, энергии и организации требовалось для первоначального строительства.

Один из ярких моментов исследования: команда проверила на практике необычные деревянные лопаты, ранее найденные на археологических памятниках железного века. Эти инструменты, которые когда-то считались веслами, оказались на удивление эффективными для выкапывания ям в датской земле - хотя тех, кто надеялся на удобство современной лопаты, ждало неприятное разочарование. Эксперименты подчеркнули ключевой момент: создание этих кольцеобразных поясов требовало тщательного планирования и подлинной коллективной координации. Эти датчане железного века были настроены серьезно.

Ямы для еды, для войны или чего-то еще

Интересно, что существует множество теорий о том, для чего на самом деле были нужны эти хульбельтеры. Обнаружение фрагментов керамики внутри некоторых ям послужило толчком к исследованиям, чтобы выяснить, могли ли они использоваться в качестве хранилищ.

Исследователи обнаружили, что сосуды, закопанные в землю, оставались гораздо холоднее воздуха над ними - что потенциально было удобно для сохранения свежести продуктов в прохладное время года. В одном из экспериментальных исследований в Лейре кусок курицы поместили в керамический контейнер, закопали и накрыли тканью. За "птицей в яме" наблюдали весь день в шутливой форме, проверяя возможности охлаждения в железном веке.

Оборонительное использование по-прежнему остается одним из наиболее изученных вариантов. Моделирование сражений показало, что неровные поверхности ям могли серьезно затруднять передвижение нападающих, одновременно давая преимущество защитникам. Однако испытания с крупным рогатым скотом показали, что ямы, вероятно, не предназначались для блокирования передвижения животных - поэтому создание масштабной доисторической системы хранения скота кажется маловероятным:

Хранение: Керамические сосуды, охлаждаемые землей, могли дольше сохранять продукты.

Оборона: Неровная поверхность земли затрудняла нападение, возможно, помогая защитникам.

Другие предложения: Рассматривались территориальные границы, контроль передвижения, даже ритуальное использование.

Единого решения нет - лишь развитое общество железного века

Важно, что пока ни одно объяснение не получило единодушной поддержки. Хульбельтеры могли выполнять разные функции в зависимости от региона или эпохи: оборону, установление границ, контроль передвижения или, возможно, ритуал. Но одно ясно: эти сооружения, далёкие от случайных ям, вырытых по прихоти, отражают целенаправленное планирование и развитую коллективную организацию в датских обществах железного века.

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