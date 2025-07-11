Караколь был одним из крупнейших и важнейших городов майя.

Археологи в Белизе обнаружили гробницу первого правителя древнего города майя Караколь, бывшего важным центром этой цивилизации в VI и VII веках.

Как пишет livescience.com, гробница царя по имени Те Кааб Чаак (что на языке майя означает "Бог дождя из ветвей деревьев") датируется примерно 350 годом н. э.; он взошёл на престол в Караколе в 331 году.

В заявлении Хьюстонского университета археологии отмечается, что гробница Те Кааб Чаак была одной из трёх крупных гробниц, найденных в Северо-Восточном Акрополе — комплексе, расположенном на возвышении недалеко от центра города и использовавшемся в качестве королевских домов и публичных церемоний.

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Археологи сообщили, что в гробнице находились керамические сосуды, резные кости, ракушки, трубчатые нефритовые бусины и мозаичная посмертная маска из нефрита. На одном керамическом сосуде изображён правитель майя, держащий копьё и принимающий подношения, а на другом — Эк Чуа, бог торговли майя, окружённый подношениями.

Останки Те Кааб Чаака указывают на то, что его рост составлял около 1,7 метра (5 футов 7 дюймов), и на момент смерти в преклонном возрасте у него не было зубов, говорится в заявлении. Основанная им королевская династия просуществовала более 460 лет.

Караколь был одним из крупнейших и важнейших городов майя, его население в период расцвета оценивалось в 100 000 человек. Однако к 900 году н. э. по неизвестным причинам он, как и многие другие поселения майя, пришёл в упадок.

Археологические исследования показали, что Караколь когда-то занимал площадь более 177 квадратных километров, имел обширные дамбы, сельскохозяйственные террасаы и монументальными сооружениями, такие как пирамида Каана высотой 43 метра, остающаяся одним из самых высоких зданий Белиза.

Ранее в средиземном море возле Антальи дайверы нашли 2000-летнее затонувшее судно с нетронутой древней керамикой.

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