Археологи нашли гробницу правителя майя/ Caracol Archaeological Project, University of Houston

Археологи в Белизе обнаружили гробницу первого правителя древнего города майя Караколь, бывшего важным центром этой цивилизации в VI и VII веках.

Как пишет livescience.com, гробница царя по имени Те Кааб Чаак (что на языке майя означает "Бог дождя из ветвей деревьев") датируется примерно 350 годом н. э.; он взошёл на престол в Караколе в 331 году.

В заявлении Хьюстонского университета археологии отмечается, что гробница Те Кааб Чаак была одной из трёх крупных гробниц, найденных в Северо-Восточном Акрополе — комплексе, расположенном на возвышении недалеко от центра города и использовавшемся в качестве королевских домов и публичных церемоний.

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Археологи сообщили, что в гробнице находились керамические сосуды, резные кости, ракушки, трубчатые нефритовые бусины и мозаичная посмертная маска из нефрита. На одном керамическом сосуде изображён правитель майя, держащий копьё и принимающий подношения, а на другом — Эк Чуа, бог торговли майя, окружённый подношениями.

Caracol Archaeological Project, University of Houston
Caracol Archaeological Project, University of Houston

Останки Те Кааб Чаака указывают на то, что его рост составлял около 1,7 метра (5 футов 7 дюймов), и на момент смерти в преклонном возрасте у него не было зубов, говорится в заявлении. Основанная им королевская династия просуществовала более 460 лет.

Караколь был одним из крупнейших и важнейших городов майя, его население в период расцвета оценивалось в 100 000 человек. Однако к 900 году н. э. по неизвестным причинам он, как и многие другие поселения майя, пришёл в упадок.

Caracol Archaeological Project, University of Houston

Археологические исследования показали, что Караколь когда-то занимал площадь более 177 квадратных километров, имел обширные дамбы, сельскохозяйственные террасаы и монументальными сооружениями, такие как пирамида Каана высотой 43 метра, остающаяся одним из самых высоких зданий Белиза.

Ранее в средиземном море возле Антальи дайверы нашли 2000-летнее затонувшее судно с нетронутой древней керамикой.

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