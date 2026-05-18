Строили дорогу, а нашли сотни золотых сокровищ поселения кельтов

Из земли показались монеты, ювелирные изделия и ремесленные мастерские. Ученые просто потрясены невероятной находкой.

В Чехии строители обнаружили кельтское поселение, которому 2200 лет, наполненное сотнями золотых и серебряных монет, ювелирными изделиями и балтийским янтарем.

Археологи заявили, что это место, расположенное около Градец-Кралове, входит в число крупнейших кельтских археологических открытий, когда-либо зарегистрированных в этом районе, пишет Indiandefencereview.

Поселение занимает площадь в 25 га. Для сравнения - большинство памятников железного века в регионе занимают не больге гектара.

Ведущий археолог Матоуш Холас вспомнил момент, когда команда поняла, что именно нашла под землей: "Когда мы начали первую работу, мы наткнулись на артефакты, которые указывали на то, что мы обнаружили нечто важное", - прокомментировал он.

Он добавил, что если бы не строительство автомагистрали, ученые никогда бы не открыли это поселение.

Раскопки, длившиеся два года, принесли ошеломляющие результаты. Рабочие извлекли золотые и серебряные монеты разных размеров, более 1000 ювелирных изделий, включая броши и стеклянные бусины, а также фрагменты зеркал. Также были обнаружены металлические сосуды, искусно изготовленная керамика и бусины из балтийского янтаря.

Археологи заполнили более 13 000 мешков материалом, найденным во время раскопок. Монеты небольшого диаметра, по-видимому, созданы по образцу римских монет того же периода. Их мастерство, наряду с ювелирными изделиями и керамикой, указывает на то, что на этом месте жили и работали искусные ремесленники.

Обнаруженные в поселении инструменты и производственные помещения говорят о том, что это было сообщество, которое производило товары, а не просто торговало ими. Среди производимых изделий была роскошная керамика, что подтверждает картину кельтского торгового и производственного центра со значительным влиянием.

На этом месте отсутствует одна характерная черта многих поселений той эпохи: укрепления. Его не окружают оборонительные стены. Это отсутствие намекает на то, что люди здесь ставили торговлю выше конфликтов.

Поселение располагалось вдоль исторического янтарного пути – торговой сети, связывавшей Балтийское и Северное моря с Центральной Европой. Необработанный янтарь доставлялся на юг из северных регионов, проходил через это поселение и продолжал свой путь к Средиземному морю.

Мацей Карвовский, археолог из Венского университета, отметил, что скопление предметов роскоши соответствует другим известным остановкам на балтийском янтарном торговом пути.

Томаш Мангель, профессор археологии из Университета Градец-Кралове, простыми словами описал значение поселения:

"Поселение было надрегиональным торговым и производственным центром, связанным с дальними торговыми путями, о чем свидетельствуют находки янтаря, золотых и серебряных монет, а также свидетельства производства элитной керамики".

Разнообразие найденных товаров отражает место поселения в разветвленной сети обмена. Оно служило одновременно мастерской и перевалочным пунктом для перемещения материалов по континенту.

Поселение относится к латенскому периоду, который длился примерно с 450 по 40 год до н.э. Эта эпоха оставила после себя замысловатые изделия из металла, струящиеся декоративные мотивы и свидетельства широких торговых связей по всей Европе.

На месте раскопок в Градец-Кралове не обнаружено никаких надписей, захоронений или племенных знаков, которые могли бы подтвердить, какая именно кельтская группа населяла это место.