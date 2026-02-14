Археологи обнаружили останки бизона, жившего 4000 лет назад: чем уникальна эта находка (видео)

Это открытие проливает новый свет на взаимодействие человека и крупных травоядных животных в доисторической Испании.

В результате замечательного открытия археологи обнаружили в Испании почти полные останки бизона, обитавшего на Иберийском полуострове около 4000 лет назад. Об этом пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что скелет, найденный в пещере Сима-де-Аррафела в природном парке Урбаса и Андия в Наварре, также включает медный наконечник стрелы, вбитый в ребра, что свидетельствует о древней попытке охоты. Эта находка, о которой сообщило правительство Наварры, дает беспрецедентное представление о халколите и доисторической фауне региона.

Считается, что останки бизона являются последним задокументированным представителем этого вида на Иберийском полуострове. Наличие медного наконечника стрелы предполагает, что поселенцы халколита взаимодействовали с этим крупным травоядным животным.

Видео дня

В настоящее время исследователи изучают кости и наконечник стрелы, чтобы определить, был ли это европейский бизон (Bison bonasus) или вид, связанный с таинственной родословной, известной как "Clade X".

Историческая находка в самом сердце Наварры

Интересно, что раскопки, проходившие в октябре 2025 года, представляли собой сложную операцию, сочетающую археологические и спелеологические методы. По данным правительства Наварры, скелет был обнаружен в пещере Сима-де-Аррафела, глубокой расщелине в природном парке Урбаса и Андия. В статье сказано:

"Находка значима не только своей редкостью, но и сохранностью, предоставляя ученым замечательную возможность детально изучить бизона и его окружение".

Наличие медного наконечника стрелы между ребрами бизона указывает на попытки охоты на это животное со стороны доисторических жителей региона, что добавляет захватывающий исторический контекст.

Исследователи предполагают, что этот бизон может быть первым подтвержденным случаем обнаружения европейского бизона на Пиренейском полуострове. Однако они также рассматривают возможность его принадлежности к "Clade X", загадочной линии бизонов, известной только по генетическим исследованиям.

Улики о доисторических экосистемах и взаимодействии человека

Важно, что это открытие проливает новый свет на взаимодействие человека и крупных травоядных животных в доисторической Испании. По данным Министерства культуры, находка также указывает на то, что популяции халколита в Наварре, возможно, имели более широкий спектр видов добычи, чем считалось ранее.

Возраст бизона (около 4000 лет) относит его к позднему халколиту, периоду, отмеченному значительным развитием сельского хозяйства, металлургии и ранней городской жизни. Таким образом, этот бизон мог быть одним из последних выживших представителей своего вида перед исчезновением с Пиренейского полуострова. Издание пишет:

"Останки бизона, а также кости других видов, таких как пещерный лев, лирохвост и египетский гриф, предоставляют ценную информацию о доисторических экосистемах этого региона. Эти виды помогают реконструировать климат и окружающую среду того времени, обеспечивая более тонкое понимание жизни в регионе".

Что будет дальше

Исследование происхождения и жизни бизона всё ещё продолжается, и ученые используют различные научные методы для анализа костей и вкрапленного наконечника стрелы.

По данным правительства Наварры, в этом проекте сотрудничают палеонтологи, археологи и генетики, а анализ проводится в таких учреждениях, как Венский университет и Университет Кантабрии. Ожидается, что результаты этих исследований позволят узнать больше о рационе питания, генетике и эволюционной истории этого древнего бизона.

В ближайшие месяцы исследователи надеются подтвердить, действительно ли это животное было европейским бизоном, что станет важной вехой в изучении доисторической фауны региона. Кроме того, планируется 3D-реконструкция черепа, которая позволит визуализировать животное таким, каким оно было в своей естественной среде обитания.

Отмечается, что замечательная сохранность бизона гарантирует, что он станет ключевым элементом в понимании как самого животного, так и человеческих популяций, которые жили рядом с ним.

Новости археологии

Археолог, проводившая раскопки средневекового города на юге Норвегии, наткнулась на находку, словно сошедшую со страниц сказки: изящное золотое кольцо с ослепительно синим драгоценным камнем.

Интересно, что сочетание спиралей и золотых шариков предполагает, что кольцо было изготовлено в IX-XI веках. Этот стиль золотых изделий попал в Норвегию из Византийской империи в раннем Средневековье.

Вас также могут заинтересовать новости: