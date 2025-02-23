Ученые нашли под горными хребтами огромные запасы экологически чистого топлива

Главная проблема заключалась в том, чтобы найти достаточно много белого водорода.

Большие запасы белого водорода могут существовать в горных массивах. Это дает надежду на возможность добычи этого чистого горючего газа и активизации усилий по преодолению климатического кризиса, пишет CNN.

В журнале Science Advances опубликовали новое исследование, в котором говорится о том, что горные хребты, такие как Пиренеи и Европейские Альпы, являются потенциальными источниками белого водорода. Отмечается, что он может заменить ископаемое топливо, которое нагревает нашу планету.

В издании поделились, что в рамках исследования ученые использовали компьютерные модели, чтобы смоделировать движение тектонических плит планеты и определить регионы, где существуют подходящие условия для выработки белого водорода. Он уже давно рассматривается как экологически чистое топливо, но главная проблема заключалась в том, чтобы найти его в достаточном количестве.

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"Мы знали, что природа производит водород, но никогда не рассматривали его как вариант для производства энергии", - рассказал автор исследования и геолог из Центра геонаук имени Гельмгольца в Германии Франк Цваан.

В издании объяснили, что белый водород образуется естественным образом в результате многих процессов, включая радиоактивный распад в земной коре. Команда исследователей сосредоточилась на "серпентизации", когда вода взаимодействует с богатыми железом породами из мантии Земли, производя водород.

Обычно эти породы находятся глубоко в недрах Земли, где вода малодоступна, но геологические процессы в течение миллионов лет могут выталкивать их на поверхность. Это происходит под океанами, когда континенты разрываются, позволяя мантийным породам подниматься, а также когда континенты сталкиваются, закрывая океанические бассейны и заставляя мантийные породы подниматься вверх.

По словам Зваана, ученые используют моделирование тектонических плит, чтобы определить, где и когда эта мантийная порода была "эксгумирована" и в каких количествах.

Исследователи заметили, что некоторые горные хребты имеют хорошие условия для образования белого водорода. Дело в том, что большие объемы мантийной породы присутствуют при благоприятных температурах, а глубокие разломы позволяют воде циркулировать.

"Количество мантийной породы, доступной для серпентизации в горных массивах, само по себе говорит о том, что белый водород "может изменить игру"", - подчеркнул Зваан.

Геохимик из Геологической службы США, который не принимал участия в исследовании, рассказал журналистам, что новое исследование может помочь геологам сориентироваться в регионах с наибольшим потенциалом крупномасштабных ресурсов белого водорода. Он уверен, что это может оказать прямое и существенное влияние на геологическую разведку водорода.

Другие исследования ученых

Ранее ученые сделали неожиданное открытие в Красном море. Они обнаружили естественные смертельные ловушки в регионе, который теперь считается местом, где Моисей разделил воды.

Кроме того, ученые обнаружили на дне Тихого океана странный сигнал 10-миллионной давности. Благодаря такому открытию археологические находки, такие как кости или остатки дерева, могут быть достаточно точно датированы.

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