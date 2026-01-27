Биологи изучили хорошо сохранившегося муравья в янтаре Гете: что узнали

Фрагменту окаменелого муравья около 40 млн лет.

Ученые-биологи из Йенского университета им. Ф. Шиллера изучили коллекцию янтаря поэта Иоганна Вольфганга фон Гете, и в одном из фрагментов обнаружили окаменелого муравья, которому около 40 млн лет.

Биологи отметили, что благодаря отличной сохранности и обширным анализам, находка предоставляет ценную информацию о виде насекомых, передает Phys.

Отмечается, что коллекция янтаря Гtте включает в себя 40 образцов, происходящих из Балтийского региона. В двух из них ученые обнаружили три включения ископаемых животных. Для их идентификации команда ученых использовала современные методы визуализации. Таким образом им удалось получить 3-мерные изображения комара, черной мухи и муравья.

Муравей привлек большое внимание исследователей. "Этот муравей принадлежит к вымершему еще в 1868 году виду, который часто встречается в янтаре. Однако благодаря его превосходной сохранности и обширным исследованиям мы смогли описать его более подробно, чем когда-либо прежде, и получить новую информацию о виде и его родственных связях", - рассказал Бернхард Бок из музея Йенского университета.

Помимо тонких волосков на теле муравья, исследователи впервые смогли заглянуть внутрь и визуализировать эндоскелетные структуры в голове и груди, что позволило узнать больше о морфологии муравьев.

Предположительно, муравей из янтаря Гете строил большие гнезда на деревьях, что также может объяснить, почему этот вид так часто встречается в янтаре.

Ранее ученые нашли окаменелого муравья, который хранился в янтаре миллионы лет. Ученые посчитали, что обнаружить такого древнего муравья - "это как найти бриллиант". На сколько редкосный экземпляр ученые отыскали в Доминиканской Республике. Они предположили, что находке может быть 16 млн лет.

