Решение об отмене миссии VIPER может показаться довольно странным, ведь аппарат практически готов к запуску.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили об отмене программы создания лунохода VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover).

Сообщение появилось на официальном сайте американского ведомства. В качестве причин отказа NASA назвало задержки запуска, увеличение цены программы и риски еще большего роста расходов в будущем. Отметим, что изначально запустить луноход планировали в конце 2023 года, но в 2022-м запуск попросили отложить до конца 2024 года, чтобы дать больше времени для предполетных испытаний посадочного модуля.

Впоследствии, из-за дополнительных задержек и трудностей с цепочками поставок, дату готовности VIPER пришлось перенести до сентября 2025-го. Теперь в амбициозной программе поставлена окончательная точка.

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На момент ее закрытия луноход был собран и отправлен на испытания. Как сообщается, к этому времени на программу уже потратили 450 млн долларов, в то время как ее отмена сэкономит для NASA "всего" 84 млн долларов.

Предполагалось, что VIPER будет искать полезные ископаемые и водяной лед в районе южного полюса Луны. Вес аппарата - 430 кг.

США исследуют Луну - что еще интересного

Ранее американцы показали, как будут выглядеть автомобили для поездок по естественному спутнику Земли. Сообщалось, что такое авто сможет развивать скорость 15 км/ч и позволит астронавтам ездить на одном заряде в течение восьми часов.

А в феврале американцам удалось посадить на поверхность Луны беспилотный космический аппарат Odysseus от частной компании Intuitive Machines. Он стал первым частным модулем, который смог сесть на поверхность земного спутника.

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