В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили об отмене программы создания лунохода VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover).
Сообщение появилось на официальном сайте американского ведомства. В качестве причин отказа NASA назвало задержки запуска, увеличение цены программы и риски еще большего роста расходов в будущем. Отметим, что изначально запустить луноход планировали в конце 2023 года, но в 2022-м запуск попросили отложить до конца 2024 года, чтобы дать больше времени для предполетных испытаний посадочного модуля.
Впоследствии, из-за дополнительных задержек и трудностей с цепочками поставок, дату готовности VIPER пришлось перенести до сентября 2025-го. Теперь в амбициозной программе поставлена окончательная точка.
На момент ее закрытия луноход был собран и отправлен на испытания. Как сообщается, к этому времени на программу уже потратили 450 млн долларов, в то время как ее отмена сэкономит для NASA "всего" 84 млн долларов.
Предполагалось, что VIPER будет искать полезные ископаемые и водяной лед в районе южного полюса Луны. Вес аппарата - 430 кг.
США исследуют Луну - что еще интересного
Ранее американцы показали, как будут выглядеть автомобили для поездок по естественному спутнику Земли. Сообщалось, что такое авто сможет развивать скорость 15 км/ч и позволит астронавтам ездить на одном заряде в течение восьми часов.
А в феврале американцам удалось посадить на поверхность Луны беспилотный космический аппарат Odysseus от частной компании Intuitive Machines. Он стал первым частным модулем, который смог сесть на поверхность земного спутника.