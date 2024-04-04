NASA выбрало три частные компании для разработки лунохода Lunar Terrain Vehicle, на котором астронавты смогут передвигаться по южному полярному региону Луны.
Выбор пал на Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab, сообщает The New York Times. Каждая из этих компаний будет разрабатывать свой собственный концепт лунохода в течение следующих 12 месяцев. Затем компании поборются за право построить рабочий образец. В конце концов NASA выберет только одного победителя, который и будет запущен.
Также компании показали, как будут выглядеть их разработки. Пока это предварительный дизайн: внешний вид реальных машин может отличаться. Предполагается, что такой автомобиль сможет развивать скорость 15 км/ч и позволит астронавтам ездить на одном заряде в течение восьми часов.
США возвращаются на Луну
Американцы хотят вернуться на Луну в рамках амбициозной программы Артемида, стартовавшей в 2017 году. Основные компоненты программы - ракета-носитель Space Launch System, космический корабль Orion, космическая станция "Lunar Gateway", а также различные коммерческие системы, предназначенные для посадки человека на Луну.
Долгосрочная цель программы - создание постоянно действующей базы на Луне, которая может ускорить отправку человека на Марс.
Первую посадку человека на Луну NASA планирует в рамках миссии Artemis 3: она запланирована на 2026 год. Вторая (и первая пилотируемая) миссия - Artemis 2 - намечена на 2025-й.
Напомним, в феврале американская частная компания Intuitive Machines посадила свой аппарат Odysseus на поверхность Луны.