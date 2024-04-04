Согласно плану NASA, один из них будут использовать в рамках миссии, запланированной на 2030 год.

NASA выбрало три частные компании для разработки лунохода Lunar Terrain Vehicle, на котором астронавты смогут передвигаться по южному полярному региону Луны.

Выбор пал на Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab, сообщает The New York Times. Каждая из этих компаний будет разрабатывать свой собственный концепт лунохода в течение следующих 12 месяцев. Затем компании поборются за право построить рабочий образец. В конце концов NASA выберет только одного победителя, который и будет запущен.

Также компании показали, как будут выглядеть их разработки. Пока это предварительный дизайн: внешний вид реальных машин может отличаться. Предполагается, что такой автомобиль сможет развивать скорость 15 км/ч и позволит астронавтам ездить на одном заряде в течение восьми часов.

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США возвращаются на Луну

Американцы хотят вернуться на Луну в рамках амбициозной программы Артемида, стартовавшей в 2017 году. Основные компоненты программы - ракета-носитель Space Launch System, космический корабль Orion, космическая станция "Lunar Gateway", а также различные коммерческие системы, предназначенные для посадки человека на Луну.

Долгосрочная цель программы - создание постоянно действующей базы на Луне, которая может ускорить отправку человека на Марс.

Первую посадку человека на Луну NASA планирует в рамках миссии Artemis 3: она запланирована на 2026 год. Вторая (и первая пилотируемая) миссия - Artemis 2 - намечена на 2025-й.

Напомним, в феврале американская частная компания Intuitive Machines посадила свой аппарат Odysseus на поверхность Луны.

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