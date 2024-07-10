Двое астронавтов, которые "застряли" на Международной космической станции (МКС) более месяца назад, впервые пообщались с журналистами сегодня, 10 июля, сообщает Sky News.
Командир Барри "Бутч" Уилмор и пилот Сунита "Суни" Уильямс стартовали 5 июня во время первой миссии корабля Starliner на орбиту с астронавтами. После этого они должны были оставаться на орбите в течение восьми дней.
Однако у корабля Boeing Starliner возникли проблемы, поэтому его возвращение на Землю неоднократно откладывалось. Кроме того, во время длительного пребывания на МКС астронавты были вынуждены прятаться в космическом корабле, ведь поблизости взорвался российский спутник.
Однако если бы им понадобилась эвакуация, то их корабль, вероятно, не смог бы оторваться от космической станции.
"Силовая установка космического корабля неисправна, и именно поэтому он отталкивает капсулу от МКС и позиционирует себя для погружения в атмосферу Земли. По словам руководителя коммерческого экипажа НАСА Стива Стича, многие двигатели Starliner перегрелись во время запуска, а утечки гелия, который используется для создания давления в двигателях, связаны с тем, как часто они используются", - говорится в материале.
В то же время компания Boeing уверяет, что астронавты "не застряли" и отмечает, что "нет никакого повышенного риска, когда мы решим вернуть Суни и Бутча на Землю".
Известно, что Starliner может провести 45 дней в стыковке с МКС, или до 72 дней в случае необходимости, полагаясь на резервные системы.
В свою очередь если астронавты не смогут вернуться на Землю, то у них будет возможность воспользоваться услугами других экипажей, которые находятся на МКС.
Руководитель программы коммерческих экипажей Boeing Марк Наппи отметил, что Бутч и Суни не находятся в "никакой опасности" и даже не очень "застряли" по стандартам космических станций.
"Проблемы Starliner возникли после лет задержек и неудачных запусков. В 2014 году NASA попросило SpaceX и Boeing разработать коммерческие капсулы для экипажа, но в то время, как SpaceX успешно начала доставлять астронавтов в 2020 году, это путешествие было первым запуском экипажа для Boeing. Считается, что убытки Boeing от программы Starliner составляют около 1,5 млрд долларов (1,2 млрд фунтов стерлингов)", - объяснили в Sky News.
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