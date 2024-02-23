Odysseus стал первым частным космическим аппаратом, совершившим удачную посадку.

Беспилотный космический аппарат Odysseus от частной компании Intuitive Machines совершил сегодня удачную посадку на поверхность Луны. Об этом сообщает NASA в соцсети X.

"Сегодня впервые за более чем полвека США вернулись на Луну", - сообщил администратор NASA Билл Нельсон во время веб-трансляции.

Миссию можно назвать исторической также потому, что Odysseus стал первым частным модулем, которому удалось совершить посадку на поверхность спутника Земли.

Модуль Odysseus запустили 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon-9. На его борту находятся приборы, которыми будут собирать новые данные о лунной среде. Они позволят подготовить пилотируемые миссии на поверхность спутника.

Речь идет об амбициозной американской программе Artemis, которую можно считать "наследницей" программы Apollo. В рамках Apollo США совершили 6 успешных высадок астронавтов на Луне (последнюю высадку провели в 1972 году).

Как и Apollo, новая программа рассчитана на множество этапов. Первую высадку астронавтов на Луну в рамках Artemis хотят осуществить в 2026 году. Миссия получила название Artemis 3.

Когда возможен первый облет Луны

Первый пилотируемый запуск с облетом Луны в рамках программы хотят осуществить в следующем году.

В состав экипажа миссии Artemis 2 войдут командир Рейд Вайзман, пилот Виктор Гловер, специалист миссии 1 Кристина Хаммок Кох и специалист миссии 2 Джереми Хансен.

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