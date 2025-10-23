Журналисты узнали, почему европейские чиновники передумали и начали переговоры о финансировании Украины за счет московских денег.

В банках западных стран с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года остаются замороженными около 300 миллиардов долларов российских активов. Большинство из них, а это около 200 миллиардов долларов, находятся в Бельгии, где они хранятся в Euroclear - центральном депозитарии ценных бумаг. Как говорится в статье The Washington Post, эти деньги продолжают работать, и доходы от них использованы в качестве залога для займа Украине в сумме около 50 миллиардов долларов.

Авторы пишут, что летом европейские чиновники называли несколько причин против перечисления денег из основной суммы Украине. Говорили, что это "может создать рискованный прецедент; отпугнуть инвесторов, включая других суверенных вкладчиков; угрожать стабильности финансовой системы; подвергнуть Бельгию юридической ответственности; и вызвать ответные меры со стороны Москвы". А сейчас ситуация изменилась и чиновники Европейского Союза пытаются развеять эти опасения.

Причин этому несколько, перечисляют авторы. Это отказ российского диктатора Владимира Путина выполнять требования президента Дональда Трампа о прекращении огня, отказ самого Трампа тратить больше американских денег на Украину, постепенное отступление Украины на поле боя, растущая усталость европейских политиков и граждан.

В четверг во время саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе чиновники говорили, что нашли "обходной путь, применив определенные финансовые хитрости":

"Исполнительная ветвь блока настаивает, что план может решить проблемы, поскольку технически он не будет предусматривать конфискации активов российского центрального банка. Зато средства будут использованы для предоставления Украине "репарационного кредита".

Однако этот план, который в России уже успели назвать кражей, требует консенсуса 27 лидеров стран ЕС, в том числе согласования со стороны Венгрии.

Источник издания из числа чиновников ЕС сказал, что реальность такова, что "мы больше не можем рассчитывать на США" в отношении крупных сумм наличности. "Именно на этом фоне мы пересмотрели вопрос активов", - сказал чиновник.

Авторы добавили, что именно настойчивость Трампа в том, чтобы Европа несла расходы на помощь Украине, убедила многие европейские правительства поддержать использование российских средств. Сейчас наиболее колеблется Бельгия и требует от других стран гарантий участия в возможном возвращении этих средств.

Европейский центральный банк, который ранее также выражал серьезные опасения, сейчас сигнализирует о своей открытости к идее использования активов в качестве залога. Но при этом хочет видеть конкретный план и совместные действия всех стран, владеющих активами.

"Суть плана ЕС заключается в том, чтобы взять наличные резервы, которые Euroclear перевел в Европейский центральный банк, и одолжить деньги Украине. Согласно условиям кредита, Киев должен будет вернуть деньги только при условии получения военных репараций от Москвы. Сейчас это кажется нереальной идеей", - объясняет WP.

В то же время европейские правительства предоставят Euroclear своеобразную долговую роспись, обязавшись вернуть средства, если это будет необходимо. Но Euroclear по-прежнему запрещено возвращать средства России из-за санкций, которые ЕС ввел для замораживания активов. Исполнительный орган ЕС, Европейская комиссия, надеется достичь соглашения и начать предоставление средств Украине в следующем году.

Пока ЕС не отменит санкции или Россия не выплатит репарации, Украина будет оставлять деньги себе, и никто никому не будет возвращать средства.

Напомним, что впервые после переизбрания на новый президентский срок Дональд Трамп усилил экономическое давление на Россию, введя санкции против ее крупнейших нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Вдвоем они обеспечивают России около половины экспорта нефти и были пока основным источником дохода. Считается, что введенные санкции будут медленно уменьшать российские доходы, ведь еще некоторое время эти компании будут продолжать искать покупателей и торговать в обход санкций.

