Кабинет министров выделил 8,4 миллиарда гривень на дополнительный импорт газа для населения в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в телеграм-канале.
"Это решение – часть подготовки к зиме в условиях обстрелов. Больше газа Украине нужно для стабильного прохождения отопительного периода. Ведь из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре мы временно потеряли собственную добычу", – написала премьер.
Ранее эксперты предупреждали, что Украине может не хватить газа для прохождения зимы. Причиной являются систематические удары РФ по украинской газовой инфраструктуре, а также то, что Украина закупила недостаточно газа летом, когда он был по самым доступным ценам.
Откуда Украина будет импортировать газ
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина будет готова найти 2 миллиарда долларов (около 84 миллиардов гривень) на дополнительные закупки газа, в случае возникновения такой проблемы. По его словам, уже есть соответствующие договоренности по импорту со Словакией и энергетическими компаниями в США.
В свою очередь, заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил, что ведомство диверсифицирует маршруты поставок газа. Продолжается работа над увеличением объемов поставок "голубого топлива" на польско-украинской границе. Также планируется использовать трансбалканский газопровод.
Минэнерго оценивало дополнительную потребность в газе в 2 миллиарда кубометров. В украинские подземные хранилища было закачано 13,2 миллиарда кубометров, и 23 октября начался его отбор.
Удары России по газовым объектам
Осенью РФ существенно усилила обстрелы украинской газовой инфраструктуры. В частности, по состоянию на 15 октября враг совершил три массированные атаки на газовые объекты, и с тех пор террор продолжился.
По неофициальным данным, Россия уничтожила около 60% газового производства в Украине.
Народный депутат Михаил Бондарь отмечал, что уже в декабре-январе в Украине может не хватать газа, из-за чего власти всячески будут пытаться отсрочить начало отопительного сезона.