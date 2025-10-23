К следующему саммиту Еврокомиссия должна подготовить варианты решения проблемы.

Европейский Союз отложил до декабря решение по использованию 140 млрд евро замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что это произошло после того, как Бельгия, где хранится большая часть замороженных активов РФ, потребовала гарантий, что не она будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами.

Осведомленные источники рассказали изданию, что лидеры блока обратились к Европейской комиссии с просьбой подготовить варианты решений, которые они рассмотрят на следующем саммите.

По словам собеседников, "цель состоит в том, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года".

Замороженные активы РФ

После начала полномасштабной войны России против Украины в Европе заморозили активы РФ на общую сумму в примерно 210 млрд евро. Большая часть из этой суммы – 185 млрд евро – хранятся на бельгийском депозитарии Euroclear.

Доходы от этих активов уже были использованы для поддержки Украины – в качестве залога для займа в сумме около 50 миллиардов долларов. Сами же активы использовать опасаются, поскольку это может навредить репутации учреждений, где они хранятся, подвергнуть Бельгию юридической ответственности и вызвать ответные меры со стороны Москвы.

Однако сейчас в ЕС ведется работа, направленная на выделение суммы именно из активов РФ, а не доходов от них. Как объясняет WP, идея заключается в том, чтобы взять наличные резервы, которые Euroclear перевел в Европейский центральный банк, и одолжить деньги Украине. Киев должен будет вернуть деньги только в том случае, если добьется получения военных репараций от Москвы.

