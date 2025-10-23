Специалисты объяснили, в каком случае не стоит есть авокадо.

Если вы когда-нибудь разрезали авокадо, ожидая увидеть ярко-зеленую мякоть, но вместо этого обнаружили коричневую, то, скорее всего, спрашивали, можно ли его есть. Об этом пишет verywell health.

Отмечается, что авокадо становится коричневым из-за естественного процесса, который называется окислением. Когда фермент полифенолоксидаза во фрукте контактирует с воздухом, он вызывает химическую реакцию, в результате чего образуется меланин - то самое соединение, которое отвечает за пигментацию кожи. Поэтому из-за этого поверхность фрукта темнеет.

"Окисление меняет не только цвет. Оно также может изменить вкус, сделав авокадо более горьким. Однако это влияет только на части, контактирующие с воздухом. Если некоторые участки всё ещё зелёные, не нужно выбрасывать весь плод - просто отрежьте коричневую часть, если хотите", - советуют в материале.

Обычно разница во вкусе незаметна, особенно если вы смешиваете авокадо с гуакамоле или другими ингредиентами.

"Вы можете замедлить окисление, оставив косточку, не разминая авокадо, плотно закрыв его в герметичном контейнере и поставив в холодильник. Добавление немного лимонного, лаймового, ананасового сока или даже кокосовой воды также может помочь сохранить его цвет", - уверяют эксперты.

В то же время, по словам специалистов, коричневое авокадо не обязательно должно быть опасным для употребления, однако есть признаки того, что оно испортилось. В частности, если оно очень мягкое или поврежденное, черное внутри, имеет кислый запах или вкус, или даже имеет плесень, то лучше его выбросить.

