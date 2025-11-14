Миллионы лет назад огромное море исчезло, а затем образовалось снова в результате наводнения такой силы, что оно прорезало каньон, который виден и сегодня.

Примерно 6,2 млн лет назад Красное море претерпело настолько экстремальные изменения, что полностью исчезло. Бассейн, некогда полный морской жизни, превратился в пустынную солончаковую равнину.

Она оставалась сухой тысячи лет, пока из Индийского океана не хлынуло катастрофическое наводнение, которое прорезало огромный подводный каньон и воссоединило бассейн с мировой океанической системой, написало издание Daily Galaxy.

Масштабы и скорость этого события, о которых долго спорили, теперь определены с беспрецедентной точностью. Учеными из Научно-технологического университета им. короля Абдаллы удалось установить, что Красное море не просто обмелело - оно полностью пересохло, а затем снова наполнилось водой в результате катастрофической морской трансгрессии, произошедшей менее чем за 100 тыс. лет.

"Результаты показали, что в бассейне Красного моря произошло одно из самых экстремальных экологических событий на Земле: оно полностью высохло, а затем внезапно снова затопилось около 6,2 млн лет назад", - заявила ведущий автор исследования Тихана Пенса.

В ходе работы ученые установили, что около 6,2 млн лет назад Индийский океан прорвался через вулканический порог Ханиш - тектонический барьер в районе современного Баб-эль-Мандебского пролива. Последовавшее за этим наводнение размыло морское дно, образовав подводный каньон длиной 320 км - геологическую рану, до сих пор видимую по современным батиметрическим данным.

Это событие восстановило морские условия и установило постоянную связь между Красным морем и Индийским океаном, коренным образом изменив гидрологию и экологию региона.

Как образовалось Красное море

Красное море образовалось как разлом между Африканской и Аравийской плитами примерно 30 млн лет назад. Изначально система изолированных озер расширялась по мере того, как континентальный дрейф раздвигал плиты. Около 23 млн лет назад оно было кратковременно затоплено Средиземным морем, что привело к образованию процветающей морской экосистемы, о чем говоря ископаемые рифы у побережья Саудовской Аравии.

Но засушливый климат региона и тектонические сдвиги подготовили почву для коллапса. 16–6 млн лет назад циркуляция морской воды ухудшилась, а испарение усилилось. Впадина была заполнена слоем соли толщиной от 2 до 4 км.

