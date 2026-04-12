Канада готовится к войне: армия собирает 300 тысяч резервистов', – Sky News

Канада готовится к перевооружению в масштабах, которых мир не видел со времен холодной войны, и рассматривает возможность присоединения к Объединенным экспедиционным силам (JEF). Об этом сообщает Sky News по итогам визита главы канадской армии в Лондон.
Как отметила генерал Дженни Кариньян в интервью изданию, угрозы со стороны России и Северной Кореи заставляют страну пересмотреть подходы к обороне.
"Мир изменился. Мы должны быть готовы к масштабным конфликтам, более традиционным, поэтому для этого нам нужны другие вооруженные силы и другие возможности", – заявила она.
Известно, что правительство премьер-министра Марка Карни планирует не только расширить штат кадровых военных, но и привлечь до 300 000 гражданских лиц в так называемый "стратегический резерв". Этих людей будут готовить к мобилизации на случай серьезного кризиса.
Особое внимание Канада уделяет защите Арктики, где растет конкуренция с Москвой и Пекином. По мнению Кариньян, членство в JEF позволит быстрее реагировать на угрозы подводной инфраструктуре и газопроводам, не дожидаясь общего консенсуса НАТО.
"JEF позволяет иметь готовый гибкий вариант в поддержку НАТО, который дополняет НАТО, что, на мой взгляд, является очень позитивным", – подчеркнула генерал.
По имеющимся данным, она остается единственной женщиной среди начальников штабов обороны стран НАТО.
Отказ от американского вооружения
Ранее УНИАН писал о напряженности между США и Канадой в сфере обороны – и теперь появился еще один показательный шаг, который выглядит как отход Оттавы от полной зависимости от Вашингтона.
Речь идет о том, что Канада решила присоединиться к международной программе создания истребителя шестого поколения Tempest, которую развивают Великобритания, Италия и Япония. Это выглядит символично, поскольку с 1946 года Канада фактически использовала только американские истребители – от F-86 до современных F-18 и даже заказала F-35.
Как отмечает источник, это не просто технический выбор, а политический сигнал: Канада ищет альтернативу США в стратегически важной сфере – военной авиации.