По словам главного исследователя Института Сидонии, есть несколько признаков того, что на Марсе существовала жизнь.

Поверхность Марса выглядит как пустая красная пустошь. Тем не менее на ней можно заметить не самые явные признаки древней цивилизации, пишет Daily Mail.

Отмечается, что эти признаки заметил основатель и главный исследователь Института Сидонии Джордж Дж. Хаас. В своей новой книге "Великие архитекторы Марса" он проанализировал десятки фотографий сооружений на марсианской поверхности, которые, как он уверен, были созданы человеком.

Замочная скважина

Одним из сооружений, которое привлекло внимание Хааса, является "Замочная скважина" на поверхности гор Ливии. Эта возвышенная структура состоит из двух основных частей: клиновидного образования и прикрепленного к нему круглого купола. Вместе они напоминают огромный восклицательный знак.

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"Традиционно основную форму сросшихся клиньев и куполов принято называть замочной скважиной", - объяснил Хаас.

В 2016 году главный исследователь Института Сидонии и его коллеги проанализировали "Замочную скважину" и опубликовали результаты в журнале Journal of Space Exploration. Они пришли к выводу, что ее геометрия и симметрия указывают на то, что она могла быть построена разумным существом.

"Не учитывая эту возможность, невозможно объяснить образование этой "Замочной скважины"", - сказал Хаас.

Геоглиф попугая

В издании поделились, что в 2002 году независимый исследователь Уилмер Фауст заметил странную форму, запечатленную на снимке Mars Global Surveyor крупного ударного кратера, известного как равнина Аргир. Позже он показал снимок Хаасу и его коллегам, отметив на нем особенности рельефа местности.

"Увидев снимок, я сразу же разглядел попугайную формацию", - вспомнил Хаас.

Журналисты расказали, что позже эту структуру начали называть "Геоглиф попугая". В издании подчеркнули, что человеческий мозг склонен искать знакомые закономерности в абстрактных формах.

"У него 22 точки анатомической правильности... Это скульптура, это произведение искусства", - считает Хаас.

Пирамиды Сагана

В 1972 году космический аппарат NASA "Маринер-9" сделал снимок аномальных образований в районе Элизиума. Эти треугольные трехгранные пирамиды выделялись на фоне крутых вулканических конусов и ударных кратеров.

В издании напомнили, что покойный астроном Карла Саган предполагал, что эти пирамиды могли быть созданы сильными ветрами и жестким песком. Тем не менее он признавал, что ученым нужно наблюдать за этими образованиями вблизи, чтобы определить, как именно они были созданы.

Хаас не исключает объяснения Сагана, но считает возможным, что эти пирамиды были построены разумными существами. По его словам, есть некоторые свидетельства в пользу того, что в этом районе Марса могла существовать древняя жизнь.

Также Хаас утверждает, что природные пирамиды, как правило, имеют форму конуса и не имеют одинаковых по размеру граней.

Древний город в Хаосе Атлантиды

Регион Хаос Атлантида на Марсе, расположенный в южном полушарии планеты, характеризуется участками блочных, крутобоких мез, перемежающихся с глубокими долинами. Ученые из Европейского космического агентства (ESA) уверены, что этот рельеф возник в результате медленной эрозии некогда сплошного твердого плато.

В издании напомнили, что в 2019 году ученый из Общества планетарных исследований SETI Грег Орм заметил, что часть области Хаоса Атлантиды, запечатленная на снимке, содержит остатки "плотно прилегающей сетки ячеистых образований". Позже исследователь Джавед Раза заметил на снимке линейные образования, которые, как оказалось, были частью массивного комплекса, похожего на город.

Хаас заявил в разговоре с журналистами, что это также может указывать на существование древней цивилизации, которая построила этот город.

Звездная вспышка

Во время изучения снимков ЕКА региона Непентес Менсе на Марсе Хаас заметил образование странной формы. По его словам, возвышенный участок суши напоминал неправильную форму звезды "с пятью лучеобразными руками, которые тянутся, как гигантская морская звезда".

Ученый поделился, что в самой северной точке находится большой курган, а в центре - три небольших кургана разного размера.

"В форме и дизайне этого образования столько энергии, что я назвал его "Звездная вспышка"", - рассказал Хаас.

Исследователь добавил, что "Звездная вспышка" похожа на звездные форты с треугольными бастионами на каждом углу, которые часто встречались в Европе в XVI и XVII веках.

Исследования космоса - другие новости

Ранее ученые выяснили, что всплески солнечной активности могут "давить" магнитный щит Юпитера. Всплеск тепла поднял температуру на планете выше 500 °C.

Кроме того, ученые поделились, что планеты размером с Юпитер могут образоваться всего за 1 млн лет. Исследователи долгие годы считали, что на формирование таких планет нужно больше времени.

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