Иран заминировал и опечатал хранилища с обогащенным ураном, – CNN

Такие действия Тегерана резко осложнили возможные планы США и сделали изъятие материалов гораздо более рискованным и технически сложным.

Иран значительно усилил защиту своих запасов высокообогащенного урана, заблокировав доступ к подземным хранилищам и установив взрывные ловушки на входах в туннели. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пять источников, знакомых с американской разведкой.

По данным собеседников, в последние недели Тегеран намеренно разрушает входы в туннели и дополнительно укрепляет объекты, где, вероятно, хранится около полутонны материала, потенциально пригодного для создания ядерного оружия.

Источники отмечают, что после публичных заявлений президента США Дональда Трампа о возможности силового изъятия урана доступ к хранилищам стал "значительно сложнее и опаснее".

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Новые укрепления также затрудняют потенциальные договоренности между США и Ираном о вывозе или уничтожении ядерных материалов.

По словам американских чиновников, обсуждается вариант соглашения, которое предусматривает передачу обогащенного урана под контроль США с последующим его уничтожением и вывозом с территории Ирана. В то же время окончательные условия соглашений остаются предметом споров между сторонами.

Запасы могут быть спрятаны в обрушенных туннелях

Международные эксперты считают, что значительная часть иранского урана может храниться в поврежденных или обрушенных подземных туннелях на ядерном комплексе в Исфахане, а также на других объектах.

Бывшие американские чиновники по ядерной безопасности предупреждают, что даже в случае международного контроля Иран может сохранить частичный доступ к материалу или оспаривать полноту его инвентаризации.

Наземная операция США – что известно

Как сообщал УНИАН, в середине мая американские военные рассматривали возможность операции по изъятию урана, однако она была признана слишком рискованной.

Несмотря на эскалацию мер безопасности, Вашингтон и Тегеран продолжают обсуждение возможных договоренностей по ядерной программе Ирана. По предварительным оценкам, даже в случае подписания соглашения на следующей неделе, понадобятся дополнительные технические переговоры по реализации его условий.

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