От открытия месторождения урана до начала добычи на новой шахте может пройти 10-20 лет.

Всемирная ядерная ассоциация (WNA), члены которой производят около 90% атомной электроэнергии за пределами США, предупреждает о риске дефицита урана на фоне ожидания увеличения спроса на него, сообщает Financinal Times.

Согласно докладу ассоциации, спрос на уран для ядерных реакторов вырастет на треть - до 86 000 тонн к 2030 году, и до 150 000 тонн к 2040 году. Вместе с тем, эксперты ожидают, что добыча на разрабатываемых шахтах сократится вдвое между 2030-м и 2040 годами и призывают искать новые залежи урана.

"Поскольку существующие шахты сталкиваются с истощением ресурсов в следующем десятилетии, потребность в новых поставках первичного урана становится еще более насущной... Потребуются значительные объемы разведки, инновационные технологии добычи, эффективная система выдачи разрешений и своевременные инвестиции", - предупреждают в WNA.

Журналисты добавляют, что ведущие производители урана, в частности Казатомпром (Казахстан) и Cameco (Канада), в последние недели объявили о сокращении добычи сырья, что, по словам аналитиков, может подтолкнуть цены вверх.

"Представители отрасли, собравшиеся на ежегодном симпозиуме Всемирной ядерной ассоциации, заявили, что решить проблему дефицита предложения будет непросто", - констатирует издание.

Вместе с тем, в докладе WNA отмечается, что к 2040 году мощность атомных блоков в мире вырастет до 746 гигаватт, причем большая часть этого прироста будет обеспечена за счет новых реакторов в Китае и Индии.

"Однако создание новых урановых шахт для удовлетворения растущего спроса сложный и длительный процесс. От открытия месторождения урана до начала добычи на новой шахте может пройти 10-20 лет", - констатируют журналисты.

Серьезность ситуации подтверждает старший исполнительный вице-президент французского производителя урана Orano Жак Пейтье. По его словам, в то время как Orano расширяет свои обогатительные мощности, "большая часть" новых мощностей, которые будут введены в эксплуатацию с 2028 года, уже распределена между клиентами.

Добыча урана в мире - последние новости

О риске дефицита урана говорят не первый год. Издание Newsweek отмечало, что в 2024 году в мире будет произведено около 150 миллионов фунтов урана при потребности в 180 миллионов фунтов. Уран - сырье для производства ядерного топлива блоков АЭС.

Несмотря на это, ЕС обсуждает планы отказа от импорта ядерного топлива из России, которая, по данным из открытых источников, является третьим в мире производителем урана. Но на это потребуются сотни миллиардов евро.

В то же время, Кабмин планирует создать производство ядерного топлива в Украине, что может предусматривать и активное развитие добычи урана в нашем государстве. Правда никаких подробностей об отечественных урановых планах правительства пока неизвестно.

