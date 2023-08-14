Спасателям пришлось доставать Вятта Кауфмана после того, как попытка сделать фото во время семейной поездки в Большой каньон вышла из-под контроля.

13-летний подросток выжил после падения с 30-метровой высоты во время семейной поездки в Гранд-Каньон (США).

Власти заявили, что бригаде скорой помощи потребовалось два часа, чтобы спасти Вятта Кауфмана после того, как он поскользнулся на тропе Брайт-Энджел-Пойнт, пишет Sky News.

Мальчика доставили по воздуху в больницу Лас-Вегаса для лечения девяти сломанных позвонков, разрыва селезенки, коллапса легкого, сотрясения мозга, перелома руки и вывиха пальца.

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"Я был на выступе и двигался в сторону, чтобы другие люди могли сделать снимок. Я присел на корточки и держался за камень. У меня была на нем только одна рука. Это был не очень хороший захват. Он как бы отталкивал меня назад. Я потерял контроль и начал падать", - расказал Вятт телеканалу Phoenix KPNX.

Спасатели спустились со скалы, чтобы вытащить пострадавшего мальчика из каньона в специальной корзине.

"Я только помню, как проснулся и оказался в задней части машины скорой помощи и вертолета, затем в самолете и оказался тут", - сказал Вятт из больницы.

Отец мальчика Брайан вернулся в их дом в Северной Дакоте, когда узнал о падении и спасении своего сына. "Мы чрезвычайно благодарны каждому за работу. Два часа - это вечность в такой ситуации", - сказал Кауфман.

Он отметил, что Вятт с матерью были в поездке в национальные парки, когда произошло падение.

Кауфман добавил, что его сына выписали из больницы в субботу, и его везут домой. "Нам просто повезло, что мы везем нашего ребенка домой в машине на переднем сиденье, а не в коробке", - сказал Кауфман KPNX.

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Как сообщал УНИАН, ранее у побережья Мексики спасли австралийского моряка и его собаку, которые питались только дождевой водой и сырой рыбой в течение двух месяцев.

Проблемы начались через месяц после начала путешествия, когда судно попало в шторм, а вся электроника была повреждена, из-за чего он не смог вызвать помощь.

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