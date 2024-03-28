По мнению ученых, таяние льдов в Гренландии и Антарктиде замедлило вращение Земли, поскольку изменилось место концентрации массы планеты.

Согласно исследованию, таяние полярных льдов из-за антропогенного изменения климата немного замедлило вращение Земли и может повлиять на то, как мы измеряем время. Хотя исчезновение льда снизило скорость вращения планеты, Земля по-прежнему вращается немного быстрее, чем раньше.

Общее увеличение скорости означает, что впервые в истории мировым хронометристам, возможно, придется рассмотреть возможность вычитания секунды из наших часов.

Это означает, что, согласно исследованию, опубликованном в журнале Nature, часам, возможно, придется пропустить секунду, называемую "отрицательной дополнительной секундой", примерно в 2029 году, чтобы обеспечить синхронизацию всемирного времени с вращением Земли.

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Если бы не последствия таяния льда, изменение времени потребовалось бы на три года раньше, в 2026 году. В последние десятилетия Земля вращалась быстрее из-за изменений в ее ядре, но тающий лед противодействовал этому всплеску скорости.

Дункан Эгнью, автор исследования и геофизик из Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете, говорит, что таяние льдов в Гренландии и Антарктиде изменило места концентрации массы Земли.

Это замедлило вращение Земли, поскольку менее твердый лед в северных и южных районах планеты означает, что вокруг экватора масса больше, как предполагает исследование.

Чтобы объяснить это, Агню использовал пример фигуриста, кружащегося на льду.

Он сказал: "Если у вас есть фигуристка, которая начинает вращаться, если она опускает руки или вытягивает ноги, она замедляется".

Однако если руки фигуристки повернуты внутрь, это означает, что она будет вращаться быстрее.

Таяние льдов в Гренландии и Антарктиде - это ускоряющаяся тенденция, которая, как утверждается, вызвана главным образом антропогенным изменением климата. Это означает, что люди могут заставлять Землю вращаться медленнее, чем в противном случае.

Эгнью продолжил: "Даже для меня это впечатляет: мы сделали что-то, что заметно меняет скорость вращения Земли. Происходят беспрецедентные вещи".

Таяние полярных льдов станет новым фактором, влияющим на вращение Земли. Трение океанских приливов, отчасти из-за гравитационного притяжения Луны, замедляет вращение Земли.

Между тем, движение жидкости внутри жидкого внутреннего ядра Земли может как ускорить, так и замедлить скорость вращения планеты, сказал Агнью.

Таяние льдов - последствия

Глобальное потепление никому в мире не пойдет на пользу, и Украина - не исключение. Изменение климата приведет к засухам, пожарам, наводнениям, а наша страна может потерять южные области из-за затопления вследствие таяния ледников. Об этом рассказала синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк.

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