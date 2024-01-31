По мнению аналитиков, глобальный конфликт между великими державами может предотвратить борьбу с изменением климата.

Война Запада с Россией спровоцирует таяние льда в Арктике, что открывает пути к залежам с полезными ископаемыми.

Как отмечает бывший аналитик НАТО по Ближнему Востоку и Северной Африке (MENA) и морской безопасности в расширенном Средиземноморье Маурицио Гери, Третья мировая война сейчас ближе, чем когда-либо. И самое возможное "горячей точкой" для войны с Россией является изменение климата. В частности, это изменение приведет к отступлению льда в Арктике и с этим резко возрастет вероятность российского вторжения с целью доминирования в регионе, где содержатся огромные ресурсы полезных ископаемых.

"Такое вторжение в Арктику заставит НАТО действовать, что, вероятно, приведет к глобальному конфликту", - считает аналитик.

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Акцентируется, что изменение климата является "усилителем угрозы" для традиционных проблем безопасности. Несколько исследователей НАТО предупредили: поскольку климат меняется быстрее, чем предполагалось, опасность военной конфронтации в Арктике быстро возрастает.

"Имея богатые природные ресурсы Арктики, ее идеальное стратегическое расположение и огромный потенциал открытия новых быстрых маршрутов для морской торговли, Россия одержима стремлением контролировать этот регион", - говорится в статье.

Дело в том, что с ухудшением климата и, как следствие, таянием льда, открываются морские пути и новые возможности для разведки и добычи ресурсов.

Как отмечается, президент РФ Владимир Путин считает, что доминирование России в Арктике имеет решающее значение для экономического выживания его режима в течение следующих 30 лет. Считается, что в российской Арктике содержится до 95% запасов российского газа и 60% запасов российской нефти, но они еще не исследованы.

Однако в ситуации ужесточения западных санкций и международной изоляции открытие доступа к арктическим ресурсам, на которые также частично претендуют государства НАТО, может спровоцировать борьбу за территориальное доминирование.

Любая крупномасштабная военная операция России по захвату Арктики спровоцирует беспрецедентную конфронтацию с НАТО. И это может "поджечь пороховую бочку".

"Чтобы снизить риск такой войны с Россией, страны НАТО должны уделить приоритетное внимание борьбе с изменением климата", - подчеркивает автор.

Традиционная военная готовность необходима, а демонстрация того, что объединенные силы НАТО готовы и хотят дать отпор РФ в затяжной наземной войне, будет решающим фактором сдерживания. Однако, по мнению аналитика, прямо сейчас необходимо провести мобилизацию вроде военного времени для предотвращения таяния льда.

НАТО считает изменение климата определяющей проблемой нашего времени и стремится стать ведущей международной организацией по вопросам климата и безопасности.

"Однако после знаменательного глобального климатического соглашения COP28 о "переходе от ископаемого топлива", известного как "Консенсус ОАЭ", НАТО необходимо пропорционально усилить свои климатические амбиции, чтобы предотвратить наихудшие климатические риски", - говорится в публикации.

Речь идет о том, что необходимо сосредоточиться на источниках возобновляемой энергии.

Поскольку государства-члены НАТО уже входят в число 198 стран, подписавших обязательства COP28, следующим шагом для руководства Альянса станет воплощение обязательств в конкретные действия.

Однако, по мнению специалиста, НАТО следует пойти еще дальше. Многие ученые предупреждают, что опасное изменение климата, включая исчезновение льда, может быть практически неизбежным даже при радикальном сокращении выбросов. Поэтому, возможно, придется рассмотреть наиболее безопасные геоинженерные решения, чтобы замедлить или, возможно, обратить вспять таяние Арктики. Для этого требуется программа исследования аварий, которая должна быть санкционирована на самом высоком уровне.

"Потому что если НАТО не сможет отреагировать на чрезвычайную климатическую ситуацию с той срочностью, которой она заслуживает, тогда мы можем столкнуться не только с катастрофической глобальной войной с Россией, но и с потенциально непригодной для жизни планетой, где никто не будет в безопасности", - отмечает аналитик.

Таяние ледников - последние новости

Климатологам благодаря фотографиям 1930 лет, сделанным во время картографических исследований, смогли реконструировать движение прибрежных ледников Гренландии. Оказалось, что более 1000 периферийных ледников и ледяных шапок вступили в ускоренную фазу таяния за последние 20 лет и исчезают вдвое быстрее, чем в XX веке. Скорость их отступления в 21 веке во многом беспрецедентна в масштабе века.

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