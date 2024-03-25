Синоптик сообщила, что глобальное потепление грозит Украине стихийными бедствиями и затоплением некоторых регионов.

Глобальное потепление никому в мире не пойдет на пользу, и Украина - не исключение. Изменение климата приведет к засухам, пожарам, наводнениям, а наша страна может потерять южные области из-за затопления вследствие таяния ледников. Об этом в интервью Телеграфу рассказала синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк.

Эксперт сообщила, если глобальная температура повысится на 2 °С - изменение климата станет неотвратимым.

"Ну и что, - скажете вы, - будем выращивать бананы". А вот и нет. Глобальное потепление и изменение климата - это не про экзотические фрукты на Полесье. Это о сильной жаре, затяжных засухах, лесных пожарах, чрезвычайных ливнях, наводнениях и потопах. А вместе с этим - дефицит воды и пищи, климатические беженцы", - предупредила Палагнюк.

Видео дня

По ее словам, изменение климата следует воспринимать как стихийное бедствие и реагировать на него соответственно.

Украине, по словам синоптика, глобальное потепление грозит потерей территорий. Она объяснила, что из-за таяния ледников уровень воды еще никогда не был таким высоким.

"Морской лед на полюсах тает с небывалой скоростью, а он является чрезвычайно важным для климата, потому что бережет от таяния материковые ледники. Когда начнут таять и они, уровень океана поднимется еще выше и под воду будет попадать все больше низменных территорий материков", - рассказала эксперт.

По ее данным, наиболее уязвимыми являются острова. Первыми в этом списке стоят Фиджи, но и юг Украины также окажется в зоне риска.

"Низинные прибрежные территории юга могут уйти под воду. Речь идет об около 1 млн гектаров территории. Это поселки, туристические зоны, объекты инфраструктуры и различного типа хозяйствования, заповедники и экологически опасные объекты", - предупредила Палагнюк.

Когда это произойдет, будет зависеть от темпов глобального потепления. "Вероятно, мы этого не застанем, а наши дети и внуки, вполне возможно, станут свидетелями этих изменений", - добавила синоптик.

Глобальное потепление усиливается - последние данные

Февраль 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, а в марте было установлено множество температурных рекордов по всей Африке.

Между тем в ООН предупредили о "красной тревоге", ведь в 2023 году экстремальные погодные явления были зашкаливающими.

Вас также могут заинтересовать новости: