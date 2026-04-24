Почему стоит пить чай каждый день: диетологи назвали 5 причин

Ваша ежедневная чашка чая – это не просто успокаивающий ритуал: она может приносить гораздо больше пользы, чем просто обеспечивать организм жидкостью, пишет Real Simple.

Издание отмечает, что чай, который уже веками употребляют во всем мире, богат питательными веществами, способными укрепить здоровье – от сердца до мозга.

Диетологи рассказали о пользе ежедневного употребления чая для здоровья:

1. Способствует здоровью сердца

"Регулярное употребление чая связывают с возможным снижением артериального давления, уровня "плохого" холестерина и триглицеридов – биомаркеров, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями", – рассказала диетолог Эвери Зенкер.

Примечательно, что значительная часть этой пользы исходит от полифенолов, в частности эпигаллокатехин галлата (EGCG), который в наибольшем количестве содержится в зеленом чае и, в меньшей степени, в черном чае, и который продемонстрировал многообещающие защитные эффекты для здоровья сердца.

"Употребление зеленого чая связывают со снижением риска смертности от всех видов сердечно-сосудистых заболеваний: употребление трех чашек в день, по данным исследований, снижает этот риск на 26%", – добавила диетолог.

Зенкер отметила, что в черном чае также содержатся флавоноиды, которые могут способствовать расширению сосудов, что помогает снизить артериальное давление.

2. Улучшает когнитивные функции

Что касается когнитивных функций, то одним из наиболее исследованных соединений в чае является кофеин, который содержится в зеленом, черном и улунском чае.

"Доказано, что он повышает работоспособность во время длительных и сложных когнитивных задач, а также улучшает бдительность, возбудимость и бодрость", – говорится в статье.

Еще в чае содержится еще одно соединение – L-теанин, который способствует расслаблению, снижает напряжение и усиливает спокойствие.

"Было обнаружено, что в сочетании кофеин и L-теанин улучшают переключение внимания и бдительность, хотя и не в такой степени, как кофеин сам по себе", – поделилась Зенкер.

3. Способствует здоровью микробиома кишечника

По словам диетолога, полифенолы, содержащиеся в чае, также питают полезные бактерии в вашем кишечнике, способствуя размножению таких полезных микроорганизмов, как Firmicutes и Bacteroidetes.

Примечательно, что оптимальное соотношение этих микроорганизмов связывают с меньшим риском ожирения и метаболических нарушений.

"Установлено, что чай уменьшает количество воспалительных соединений, вырабатываемых кишечными бактериями, таких как липополисахариды", – отметила Зенкер.

Чай также способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот – полезных соединений, которые микроорганизмы кишечника вырабатывают во время пищеварения, поддерживая общий баланс микробиома кишечника.

4. Регулирует обмен веществ

В частности, зеленый чай содержит биоактивные соединения, которые могут способствовать регулированию обмена веществ. Хотя степень этого эффекта может варьироваться, Зенкер отмечает, что, как было установлено, EGCG способствует сжиганию жира и улучшает чувствительность к инсулину.

В публикации отмечается, что употребление чая в целом связывают со сниженным риском развития диабета 2 типа. Зенкер рассказала, что польза наблюдается при употреблении около двух чашек в день, а при употреблении четырех чашек в день риск снижается на 15%.

5. Способствует контролю уровня сахара в крови

Черный чай, содержащий около 269 миллиграммов флаван-3-олов на чашку объемом 240 мл, способствует лучшему контролю уровня сахара в крови.

"Было установлено, что флаван-3-олы снижают артериальное давление, улучшают контроль уровня холестерина и сахара в крови. Чем выше доза, тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний", – отметила диетолог Меган Ласло.

Издание добавляет, что регулярное употребление чая также связано со сниженным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, инсульта и диабета 2 типа.

