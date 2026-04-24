'Тихая дипломатия' Буданова: что показал очередной обмен пленными

Возвращение наших защитников домой – это результат постоянного и сложного переговорного процесса, который под фактическим руководством главы ОП Кирилла Буданова не прекращается ни на минуту. Сегодня, благодаря этой системной работе, в Украину вернулись еще 193 защитника, что стало уже 5-м успешным обменом с начала года.

Буданов отметил, что это фактически второй этап Пасхального обмена, который из-за сложностей переговорного процесса был перенесен. В то же время он неоднократно подчеркивал, что детали договоренностей не разглашаются. Но такая "тихая дипломатия" дает результаты.

"Очередной обмен, осуществленный командой Координационного штаба, прошел успешно – 193 наших защитника вернулись из российского плена, им уже оказывают медицинскую и другую необходимую помощь", – пишет Буданов.

Напомним, что после возвращения 182 украинцев на Пасху Буданов заявил, что следующий обмен состоится очень скоро: "Я надеюсь, что будет еще один этап. Там были чисто бюрократические процедуры".

Глава ОП поблагодарил партнеров из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов за помощь в организации возвращения наших защитников.

Отметим, что Буданов, возглавив Офис президента, вынес вопрос возвращения наших защитников на международный переговорный процесс. И этот вопрос является одним из главных направлений сегодня.

С начала 2026 года это уже пятый обмен, благодаря чему в Украину удалось вернуть более 700 защитников.

"Продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших пленных в Украину, чтобы каждая семья, которая продолжает ждать, услышала долгожданную хорошую новость – "Наконец-то дома", – отметил Кирилл Буданов.

Вас также могут заинтересовать новости: