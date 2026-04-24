Почему не выходит похудеть на правильном питании: диетологи назвали 7 ошибок

Даже со "здоровой" едой можно легко превысить свою дневную норму калорий.

Многие люди считают, что для того, чтобы похудеть, достаточно просто перейти на "правильное питание", например, увеличить потребление овощей или сократить количество сладких напитков. Но, к сожалению, все не так просто. Существует множество факторов, которые могут помешать вам похудеть, даже при соблюдении здоровой диеты. В статье для health.com диетологи объяснили, почему "ПП", - это не панацея, и назвали 7 ошибок, из-за которых ваш вес стоит, даже если вы едите исключительно здоровую пищу.

1. Вы потребляете больше калорий, чем думаете

Общее потребление калорий является ключевым фактором снижения веса, а полезные продукты дажеко не всегда низкокалорийны. Такие продукты, как смузи, орехи, масла и гранола могут добавить сотни калорий к приему пищи, если не следить за порциями.

Это не значит, что их нужно избегать, но полезно всегда держать в уме рекомендуемые размеры порций и количество калорий на порцию.

2. Вы слишком ограничиваете себя в еде

Полный отказ от любимых продуктов может усилить тягу к еде и повысить вероятность переедания в дальнейшем.

Исследования показывают, что очень строгие диеты связаны с большей склонностью к перееданию очень вкусных продуктов, таких как продукты с высоким содержанием сахара, по сравнению с более гибкими подходами к питанию.

3. Вы не уделяете приоритетное внимание белку и клетчатке

Белок и клетчатка замедляют пищеварение и стимулируют высвобождение гормонов насыщения, помогая вам чувствовать себя более сытым после еды. Если вы не добавляете источники белка и клетчатки в блюда и перекусы, вы будете чаще испытывать голод и перекусывать в течение дня.

Выбирайте более сытные продукты с высоким содержанием белка, такие как рыба, курица, сывороточный протеин и греческий йогурт, а также клетчатки, например, семян чиа и бобовых.

4. Вы переедаете "здоровую" пищу

Многие люди игнорируют размеры порций при употреблении продуктов, которые считаются "здоровыми". Это происходит потому, что такие продукты часто считаются менее калорийными или более подходящими для похудения.

Например, исследования показывают, что продукты, помеченные как органические, часто воспринимаются как менее калорийные, даже если на самом деле они высококалорийны.

5. Вы учитываете только свою диету

Хотя диета является ключевым компонентом снижения веса, необходимо также учитывать другие факторы, такие как уровень активности, сон и стресс. Если вы придерживаетесь здоровой диеты, но ведете малоподвижный образ жизни, вам может быть сложнее похудеть. Добавление регулярных физических упражнений в ваш распорядок дня может помочь создать дефицит калорий.

Плохое качество сна и высокий уровень стресса также могут затруднить снижение веса и помешать вам увидеть прогресс, утверждают исследования.

6. Вы полагаетесь на еду на вынос

Блюда в ресторанах и на вынос часто содержат больше калорий и подаются большими порциями, чем домашняя еда, что может привести к тому, что вы потребляете больше калорий, чем думаете.

Исследования показывают, что люди, которые регулярно готовят дома, как правило, имеют более здоровый вес и лучшее общее качество питания, чем те, кто часто питается вне дома. Приготовление еды дома дает вам больше контроля над ингредиентами, размерами порций и способами приготовления, что может улучшить усвоение питательных веществ и облегчить поддержание дефицита калорий для похудения.

7. Вы не учитываете калории из напитков

Напитки, даже полезные, могут быть высококалорийными. Например, смузи, протеиновые коктейли или соки могут содержать гораздо больше калорий, чем вы думаете. Кроме того, многие напитки, такие как кофе и соки, содержат очень мало белка и клетчатки, поэтому с ними легко переборщить с калориями.

Лучше отдать предпочтение воде или низкокалорийным напиткам, таким как несладкий чай или газированная вода.

Ранее врачи рассказали, что лучше всего поможет похудеть постоянная аэробная активность, например, быстрая ходьба, ходьба по наклонной, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание.

