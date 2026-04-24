40 лет Чернобылю: журналист рассказал, как СССР скрывал правду о ядерной катастрофе

В этом году исполняется 40 лет со дня ужасной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Британский репортер Чарльз Бремнер рассказал, как это было, когда он прибыл на место событий после взрыва 26 апреля 1986 года, пишет The Times.

"Когда мы прибыли на радхоз "Копылов" в начале мая 1986 года, весенний пейзаж украинской сельской местности с солнечным светом и цветущими яблонями выглядел идиллически. Однако под каштаном стояла мрачная медицинская палатка Красной Армии, вносившая в эту картину нотку тревоги. Санитары в белых халатах и высоких сапогах проверяли дозиметрами крестьянские семьи, которые только что прибыли из своих домов, расположенных всего в 17 милях (27 километрах - УНИАН) от аварийного ядерного реактора в Чернобыле", - отметил журналист.

По его словам, это был конец холодной войны. Авария произошла до появления Интернета, поэтому советская власть могла контролировать всю публичную информацию.

"В то время я был руководителем московского бюро информационного агентства Reuters. В офисе у нас были только телефоны и телетайпы; КГБ пристально следило за нами; для поездок требовались разрешения, а людей могли наказать за общение с западными журналистами", - добавил Бремнер.

Однако 26 апреля мир требовал новостей после того, как шведские наблюдатели заявили об утечке радиации с территории Украины.

"Мы ждали восемь часов, пока вечером кремлевские СМИ опубликовали заявление из четырех предложений, в котором говорилось о том, что в Чернобыле произошла авария, но "принимаются меры по устранению последствий", - вспоминает репортер.

Таким образом Кремль пытался преуменьшить масштабы самой страшной в мире ядерной катастрофы. Как оказалось, советские власти в Украине не рассказали правду своим руководителям в Москве, даже когда в атмосферу вырывались смертоносные радиоактивные частицы, а мир располагал спутниковыми снимками до сих пор раскаленного ядра реактора. В конце концов, по официальной информации, погибли два человека, 240 получили ранения, а 84 тысячи человек были эвакуированы из Чернобыльской зоны.

"Отсутствие новостей вызвало бурные репортажи в мире, с рассказами о тысячах погибших, которые, в свою очередь, отвергались как "антисоветская клевета". Как и иностранные посольства и разведывательные службы, мы пытались раздобыть информацию. Мы обзванивали всех подряд и опрашивали пассажиров, прибывавших поездом в Москву со стороны Украины", - рассказал Бремнер.

По словам журналиста, когда его группу, в которой он был единственным англоязычным репортером, 8 мая сопроводили в Киев на государственном самолете, им сказали, что все под контролем.

"Люди прогуливались по паркам, и на первый взгляд жизнь казалась нормальной, хотя были признаки, что это не так. Очереди выстраивались у главного киевского вокзала, когда люди пытались купить билеты. Флотилии грузовиков мыли улицы, школы были "закрыты раньше на каникулы", а людям сказали держать окна закрытыми", - подчеркнул автор материала.

Также репортер упомянул, что когда маленьких детей проверяли на дозиметрах, врач сказал, что тогда только трое из 1000 эвакуированных попали в медучреждение.

В то же время 80-летняя бабушка Марина Ильченко показала журналистам фотографию фермерского дома своей семьи.

"Они пришли, объяснили все в пятницу и отвезли нас сюда. Я взяла несколько вещей, две-три маленькие одеяла и подушки. Мы только что построили новый дом. Нам пришлось оставить нашу собаку. Я бы поехала домой сегодня, но мы поедем, когда нам скажут", - сказала она.

Когда журналисты вернулись в Москву, эксперты из посольства США сообщили, что их одежда загрязнена, и посоветовали ее выбросить.

"Задержка с эвакуацией людей из зоны опасности в радиусе 20 миль (32 км - УНИАН) вокруг Чернобыля увеличила количество жертв. По официальным данным, в течение трех месяцев после аварии 31 человек умер от радиации и термических ожогов. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, с тех пор от рака, связанного с радиацией Чернобыля, умерло около 4 000 человек", - отметил Бремнер.

Кроме того, репортер вспомнил среди эвакуированных 18-летнюю девушку, которая рассказала, что ей было сложно поверить, будто произошло что-то серьезное, ведь в селе все казалось нормальным.

"Если бы радиация была сильной, нас бы вывезли. Мы думали об этом, но что мы можем с этим поделать?" - добавила она.

Чернобыльская АЭС сегодня

Ранее генеральный директор ГСП "Чернобыльская АЭС" Сергей Тараканов сообщил, что уже через месяц Чернобыльская АЭС начнет производить электроэнергию. По его словам, пока речь не идет о выходе ЧАЭС на рынок электроэнергии, но он не исключает, что когда-нибудь такие планы появятся.

"Нам правительством поручено снимать с эксплуатации энергоблоки ЧАЭС и превращать объект "Укрытие" в экологически безопасную систему - чем и занимаемся", - говорит Тараканов.

В то же время директор ЧАЭС раскрыл худший сценарий для станции. Он подчеркнул, что ни одна атомная станция в мире не проектировалась с учетом постоянных дроновых или ракетных атак, комментируя обстрелы РФ в феврале 2025 года.

"Если какая-то тяжелая ракета типа "Искандера", "Кинжала" или "Калибра" попадет прямо в НБК, разрушит внешнюю оболочку и попадет в объект "Укрытие", то он, конечно, будет разрушен, как будет разрушено любое здание", - объяснил Тараканов.

