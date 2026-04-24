Названы европейские направления, которые будут самые популярные этим летом

Список основан на данных с сайта Tripadvisor, специально для поездок в период с июня по август.

Малоизвестные направления становятся все более востребованными среди путешественников. Речь идет о небольших городах, прибрежных и провинциальных городках или столицах, которые когда-то оставались без внимания. Об этом пишет Time Out.

Это относится к набирающим популярность направлениям, отмеченным в индексе летних путешествий Tripadvisor - ежегодном списке направлений, демонстрирующих наибольший годовой рост поискового объема среди путешественников. Список основан на данных с сайта Tripadvisor, специально для поездок в период с июня по август.

Куда отправятся туристы в 2026 году

Испания продолжает оставаться лучшим местом для летнего отдыха, и Аликанте занимает первое место. Пляжи Барселоны и Майорки всегда пользовались спросом, но Аликанте неуклонно набирает популярность, предлагая тот же райский уголок с пальмами, городскими пляжами и бурной ночной жизнью. Здесь также находится небольшой архипелаг, остров Табарка, который славится своим тихим очарованием и свежими морепродуктами.

Отмечается, что португальская рыбацкая деревушка Алвор заняла второе место в списке. Деревня расположена в самом сердце Алгарве, южного прибрежного региона Португалии, известного своими пляжами. На втором и третьем местах оказались испанские курорты - Плайя-де-Пальма и Малага. Популярность Малаги начала расти более 20 лет назад с открытием Музея Пикассо, и с тех пор она очаровывает путешественников, ищущих солнца и искусства.

Среди других популярных направлений - столица Польши Краков, Будапешт с его великолепными купальнями и спа-центрами, а также Дублин для тех, кто ищет более зелени и пинты Гиннесса вместо пляжного песка и солнцезащитного крема.

Вот самые популярные европейские направления согласно индексу летних путешествий Tripadvisor 2026:

Аликанте, Испания

Алвор, Португалия

Плайя-де-Пальма, Майорка, Испания

Малага, Испания

Ксамил, Албания

Краков, Польша

Ситжес, Испания

Родос, Греция

Будапешт, Венгрия

Дублин, Ирландия

В конце каждого лета возле крошечного поселения Кактовик, где на краю континента проживают коренные жители Аляски, собираются огромные белые медведи. Сейчас здесь, за Полярным кругом, пытаются возродить туризм.

Вас также могут заинтересовать новости: