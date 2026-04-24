Названы европейские направления, которые будут самые популярные этим летом

Малоизвестные направления становятся все более востребованными среди путешественников. Речь идет о небольших городах, прибрежных и провинциальных городках или столицах, которые когда-то оставались без внимания. Об этом пишет Time Out.
Это относится к набирающим популярность направлениям, отмеченным в индексе летних путешествий Tripadvisor - ежегодном списке направлений, демонстрирующих наибольший годовой рост поискового объема среди путешественников. Список основан на данных с сайта Tripadvisor, специально для поездок в период с июня по август.
Куда отправятся туристы в 2026 году
Испания продолжает оставаться лучшим местом для летнего отдыха, и Аликанте занимает первое место. Пляжи Барселоны и Майорки всегда пользовались спросом, но Аликанте неуклонно набирает популярность, предлагая тот же райский уголок с пальмами, городскими пляжами и бурной ночной жизнью. Здесь также находится небольшой архипелаг, остров Табарка, который славится своим тихим очарованием и свежими морепродуктами.
Отмечается, что португальская рыбацкая деревушка Алвор заняла второе место в списке. Деревня расположена в самом сердце Алгарве, южного прибрежного региона Португалии, известного своими пляжами. На втором и третьем местах оказались испанские курорты - Плайя-де-Пальма и Малага. Популярность Малаги начала расти более 20 лет назад с открытием Музея Пикассо, и с тех пор она очаровывает путешественников, ищущих солнца и искусства.
Среди других популярных направлений - столица Польши Краков, Будапешт с его великолепными купальнями и спа-центрами, а также Дублин для тех, кто ищет более зелени и пинты Гиннесса вместо пляжного песка и солнцезащитного крема.
Вот самые популярные европейские направления согласно индексу летних путешествий Tripadvisor 2026:
- Аликанте, Испания
- Алвор, Португалия
- Плайя-де-Пальма, Майорка, Испания
- Малага, Испания
- Ксамил, Албания
- Краков, Польша
- Ситжес, Испания
- Родос, Греция
- Будапешт, Венгрия
- Дублин, Ирландия
