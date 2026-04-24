'Объявили открытую войну России': Лавров разразился новыми угрозами в адрес Европы

По словам Лаврова, Украина используются в качестве геополитического тарана.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад якобы "объявил открытую войну Москве с помощью Украины". Его слова цитируют росСМИ.

"Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве "наконечника" используется киевский режим. Но то, что этот "наконечник" беспомощен без материального наполнения западным оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих и многого другого - все это знают", - сказал Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.

Также глава МИД РФ добавил, что Украина "используются в качестве геополитического тарана" в подготовке к войне против Москвы. Пытаясь доказать свою точку зрения, он упомянул, что некоторые европейские страны публично заявляли о том, что готовятся к нападению России.

"Начальник бельгийского генштаба Фредерик Вансина произнес, что у них есть еще несколько лет, а украинцы покупают им это время. Та же логика присутствовала в заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, когда он назвал нападение Израиля на Иран и вообще все то, что делает Израиль - он прямо сказал, что израильтяне выполняют за них грязную работу", - заявил Лавров.

Путин готов напасть на Европу уже весной

Ранее колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус писал, что российский диктатор Владимир Путин, похоже, чувствует себя загнанным в угол - его армия зашла в тупик в Украине, российская экономика находится в плачевном состоянии, и шансов на решающую победу практически нет. По его мнению, глава Кремля может начать войну против Европы уже этой весной.

Игнатиус добавил, что Путин – это человек, склонный к риску, как показало его вторжение в Украину. И он вполне может решить, что "окно возможностей" бросить вызов НАТО и навязать новый порядок закрывается уже скоро.

