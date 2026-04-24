Стоит ли покупать солнечные панели, подключаемые к розетке: эксперт высказал своё мнение

Солнечные панели на крыше, как правило, считались вариантом для избранных, а не для широких масс.

Солнечные панели уже давно продаются как способ модернизации жилья для тех, кто имеет соответствующие условия: надежную крышу, достаточную сумму денег для первоначального взноса и уверенность в том, чтобы решиться на полную установку. Другими словами, эксперт по энергетике Джефф Мейер считает, что это не для всех, пишет Independent.

В статье указывается, что именно поэтому последние новости о солнечных панелях, подключаемых к розетке, так интересны.

Эксперт отмечает, что солнечная энергетика начинает уменьшаться – не в амбициях, а в формате. Она становится дешевле, проще и потенциально доступной для людей, которые до сих пор были в основном исключены из этой дискуссии.

На протяжении многих лет солнечные панели на крыше были преимущественно продуктом для владельцев жилья, которые имели подходящую крышу, значительный бюджет и уверенность в том, что смогут обеспечить надлежащий монтаж.

"Если у вас крыша, ориентированная на юг, вы планируете прожить в этом доме еще некоторое время и готовы потратить тысячи долларов на начальном этапе, солнечная энергетика может оказаться очень выгодным решением", – отмечает Мейер.

Но, по его словам, несмотря на всю свою привлекательность, солнечные панели на крыше, как правило, воспринимались как вариант для немногих, а не для широких масс.

В публикации отмечается, что на практике традиционные разговоры о солнечной энергетике оставляли в стороне многих людей: арендаторов, владельцев квартир, тех, у кого есть небольшие открытые площадки, но нет настоящей крыши, на которой можно было бы установить систему.

Это также касается домохозяйств, которым нравится идея производить часть электроэнергии самостоятельно, но которые никогда не рассматривали возможность приобретения полноценной системы.

"Для них солнечная энергетика часто казалась не столько практичным вариантом, сколько разумным решением, которое выбирают другие", – отмечает Мейер.

Поэтому, по мнению эксперта, подключаемые солнечные системы могут начать это менять. Он добавляет, что это не означает, что это мгновенно изменит экономику энергопотребления в домохозяйствах.

"Системы, которые сейчас рассматриваются для Великобритании, имеют небольшую мощность, а значит, и ожидаемая экономия будет незначительной. Те, кто надеется на чудо от подключенного устройства, которое резко уменьшит их счета за электроэнергию, вероятно, будут разочарованы", – предупреждает Мейер.

По его словам, следует четко осознавать, что эти устройства не заменят полноценную крышную систему, и они, безусловно, не заменят более масштабные меры по счетам за энергию, утеплению или стоимости отопления домов.

Тем не менее, как добавляет Мейер, подключенные к сети солнечные панели имеют важное значение.

Во-первых, благодаря им солнечная энергетика все меньше напоминает проект по реконструкции дома, а все больше – обычную покупку для потребителя.

"Подключаемые солнечные панели намекают на другой вид энергетической технологии, которая меньше, дешевле, требует меньших обязательств и, возможно, легче представить себе, что ее действительно покупают", – поделился эксперт.

Он добавил, что если человек арендует жилье с балконом или владеет квартирой с какой-либо полезной открытой площадью, преимущества очевидны.

Подключаемые солнечные панели – это первый шаг, который намекает на мир, где домашние энергетические технологии доступны не только тем, кто берется за дорогостоящие проекты.

"Это открывает новый рынок, на котором более компактные и простые продукты могут сосуществовать с полномасштабными установками и дают миллионам людей уверенность в том, что самогенерация – это то, к чему могут присоединиться обычные домохозяйства, даже в небольших масштабах", – говорится в статье.

В то же время эксперт предупреждает, что продукты с подключением к сети не сделают каждый дом пригодным для солнечной энергии и не обеспечат такой же экономии, как большие солнечные батареи на крыше.

К тому же, всегда существует риск, что в случае новых энергетических продуктов для потребителей ажиотаж будет опережать практическую реальность. Он добавляет, что это особенно касается всего, что подается как дешевое и простое.

"В сфере энергетики "дешевое и простое" можно быстро принять за универсально полезное. Но энергетика для дома редко бывает такой простой", – отметил Мейер.

По его мнению, то, что хорошо работает в одном доме, может оказаться бесполезным в другом. Поэтому лучше всего рассматривать солнечные панели, которые нужно подключать, не как универсальное решение, а как новый вариант для домов, у которых раньше было очень мало альтернатив.

