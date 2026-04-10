ДНК заговорила: ученые наконец-то установили дату, когда первобытные люди начали говорить

Первобытные люди, возможно, обладали способностью к речи около 135 тысяч лет назад.

В пещерах Африки археологи нашли свидетельства того, что первобытные люди могли вести беседы у костров, пишет Indian Defence Review.

Исследователи, изучавшие развитие речи Homo sapiens, не имели доказательств для своих гипотез. Но новое геномное исследование переосмысливает хронологию событий. Биологическая способность человека к речи существовала по крайней мере 135 000 лет назад, согласно исследованию, опубликованному в Frontiers in Psychology под руководством Сигеру Миягавы из Массачусетского технологического института.

Поскольку каждая человеческая популяция обладает полным лингвистическим потенциалом, основа языка должна была существовать до того, как популяции людей разделились. Если бы она возникла позже, по крайней мере одна линия общалась бы принципиально иначе. А это не относится ни к одному из примерно 7000 языков, на которых говорят сегодня.

Миягава и его коллеги провели метаанализ 15 геномных исследований, опубликованных в период с 2007 по 2023 год. В исследованиях использовались данные всего генома, маркеры Y-хромосомы и митохондриальная ДНК. Когда команда рассчитала значение, цифра последовательно получалась около 135 000 лет назад. Исследование рассматривает эту дату как самый поздний возможный момент, к которому язык уже должен был быть сформирован.

В статье намеренно проводится разграничение между когнитивной инфраструктурой, необходимой для языка, и артефактами, сигнализирующими о символической коммуникации. Исследование касается только биологической готовности к речи.

"Ни одно другое животное не демонстрирует такой гибкой интеграции. Многие виды общаются с помощью сигналов, связанных с определенными ситуациями, но ни один из них не может объединять ограниченный набор звуков в бесконечные новые значения", – говорится в статье. Исследователи рассматривают эту способность как общую унаследованную черту, которая должна была присутствовать до того, как какие-либо потомки разошлись по континентам.

Исследование не пытается реконструировать то, что могли сказать ранние люди. Оно лишь устанавливает, что соответствующие механизмы уже существовали.

Но популяция может обладать полным когнитивным потенциалом для языка, не создавая сразу убедительных доказательств этого. Авторы предполагают, что язык, который уже биологически присутствует, мог быть фактором, ускорившим и закрепившим символическое поведение.

Как пишут они в исследовании, речь "оказала прямое и огромное влияние на все аспекты человеческой жизни". Такое толкование ставит исследование в диалог с давней дискуссией о происхождении современного человека. Предыдущие гипотезы часто связывали речь с культурной экспансией около 50 000 лет назад. Геномный подход устанавливает значительно более ранний минимум и смещает дискуссию в более глубокую африканскую доисторию.

Авторы заявляют, что исследование не может определить, когда на самом деле возникла речь, а лишь то, что она должна была существовать ранее 135 000 лет назад. Исследование не определяет, развивалась ли речь постепенно, путем постепенных эволюционных шагов, или появилась более быстро. Обе интерпретации остаются спорными, и результаты не свидетельствуют в пользу ни одной из сторон.

Как развивался язык

Напомним, что хотя люди, очевидно, общались много тысяч лет, письменность они изобрели лишь примерно в 3200–3500 годах до нашей эры. И первым обнаруженным нами письмом является клинопись: клинообразные символы, отпечатанные на глиняных табличках, которые использовались для записи некоторых операций.

