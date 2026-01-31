Не Галлей: ученые выяснили, кто на самом деле первым разгадал тайну знаменитой кометы

Самое раннее вероятное упоминание о комете Галлея содержится в китайской хронике 239 года до н.э.

Комета Галлея носит имя астронома, который первым описал её движение в космосе, но, как показывают новые исследования, он не был первым, кто обнаружил её периодическую орбиту вокруг Земли. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что комета Галлея названа в честь британского астронома Эдмонда Галлея, который в 1705 году, используя собственные наблюдения и исторические данные других наблюдателей, определил орбиту космического камня. Однако недавние исследования показывают, что Галлей не был первым, кто обнаружил примерно 75-летний цикл своей одноимённой кометы. Вместо этого английский монах Эйлмер (также известный как Этельмаер) из Малмсбери, возможно, связал два наблюдения кометы, сделанные более чем за 600 лет до этого.

"Эйлмер, пожалуй, наиболее известен тем, что, как считается, был первым человеком в Британии, предпринявшим попытку полёта на самолёте. Выросший на греческой мифологии, Эйлмер был очарован историей Дедала, чей сын Икар подлетел слишком близко к Солнцу", - сказано в статье.

Как сообщается, в конце 990-х или начале 1000-х годов Эйлмер сконструировал крылья, прикрепил их к рукам и спрыгнул с башни. По словам историка XII века Уильяма Мальмсберийского, монах пролетел около 200 метров, прежде чем порыв ветра прервал его спуск, и он рухнул на землю, сломав обе ноги.

Как Эйлмер "открыл" комету

Интересно, что помимо увлечения полетами, Эйлмер проявлял большой интерес к астрологии и астрономии. В 989 году, будучи мальчиком, он наблюдал, как комета пронеслась по небу над его домом в Англии. Десятилетия спустя, в 1066 году, он увидел комету во второй раз - и связал эти два события, утверждает Саймон Портегис Цварт, астроном из Лейденского университета в Нидерландах.

Портегис Цварт пишет, что, согласно рассказу Уильяма Мальмсберийского, увидев комету в 1066 году, Эйлмер воскликнул:

"Ты пришла, не так ли?... Давно я тебя не видел; но сейчас ты гораздо страшнее, ибо я вижу, как ты несешь на себе бремя падения моей родины".

Отмечается, что в то время Англия переживала кризис престолонаследия после смерти короля Эдуарда Исповедника, не оставившего явного наследника. Если рассказ Уильяма точен, то Эйлмер понял, что две "сияющие звезды", которые он видел, действительно были одной и той же. В любом случае, ясно, что сам Уильям осознавал эту связь.

Интересно, что комета Галлея - первая комета, которую астрономы признали периодической, или повторяющейся. Она имеет сильно вытянутую эллиптическую орбиту вокруг Солнца. Эта вытянутая орбита заставляет её пролетать мимо Земли каждые 72–80 лет, оставляя за собой яркий пылевой след.

Самое раннее вероятное упоминание о комете Галлея содержится в китайской хронике 239 года до н.э. С тех пор она неоднократно фиксировалась астрономами по всему миру, часто интерпретируясь как некое предзнаменование.

Астроном Галлей связал появления кометы с 1531, 1607 и 1682 годами. Он предсказал её возвращение в 1758 году. Галлей умер в 1742 году, не успев увидеть исполнение своего предсказания, но его правота была подтверждена посмертно, когда комета действительно вернулась, как и ожидалось.

"Расчеты Галлея впечатляют, но Портегис Цварт утверждает, что заслуга в сопоставлении данных о появлении кометы за столетия до этого принадлежит Эйлмеру", - добавили в статье.

