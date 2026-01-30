Какая точка на Земле ближе всего к звездам: ответ вас действительно удивит

Это не Эверест и не К2, как можно было бы подумать.

Вершина Эвереста считается самой высокой точкой на планете Земля, однако на самом деле все немного сложнее. Хотя Эверест по многим показателям является бесспорным королём высот, у него есть скромный конкурент в Эквадоре, который на самом деле находится ближе к звёздам и дальше от ядра Земли.

Как пишет IFScience, это Чимборасо, это неактивный вулкан в Андах, высота которого составляет 6268 метров над уровнем моря.

Это ничтожно мало по сравнению с другими горами-гигантами, такими как Эверест (8849 метров) или К2 (8611 метров). На самом деле, Чимборасо даже не самая высокая гора в этой горной части Южной Америки; это 37-я по высоте гора в Андах.

Однако вершина Чимборасо технически находится ближе к Солнцу из-за экваториального выступа Земли.

Как объясняет IFScience, наша планета на самом деле - это сплющенный сфероид. Поскольку Земля вращается, центробежная сила заставляет её "выпячиваться" в центре, из-за чего планета толще у экватора, чем на полюсах.

Учитывая это, Эверест находится в невыгодном положении, поскольку он расположен довольно далеко от экватора, на границе между Непалом и Китаем на 28° северной широты. С другой стороны, Чимборасо находится почти точно на экваторе, всего в 1° южной широты, очень близко к самой "толстой" части земного шара. Это также означает, что Чимборасо – самая дальняя точка на Земле от центра планеты.

Так что для того, чтобы гордо заявить: "Я на вершине мира!", не обязательно покорять Эверест, есть способ немного проще. Для восхождения на Эверест обычно требуется 10-дневный поход до базового лагеря, шесть недель акклиматизации и изнурительный семи-девятидневный подъем на вершину. Между тем, восхождение на Чимборасо можно совершить примерно за две недели, а финальный подъем займет всего один-два дня после того, как альпинист привыкнет к высоте.

Ранее УНИАН рассказывал также о самом глубоком месте на Земле - Марианской впадине.

