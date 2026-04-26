Тающий в руках металл поразил ученых: многолетние теории оказались ошибочными

Исследователи обнаружили скрытую структуру в галлии, которая полностью меняет представления о физике жидких металлов.

Ученые раскрыли тайну необычного поведения галлия, которая десятилетиями оставалась загадкой для науки, сообщает издание SciTechDaily.

Долгое время считалось, что ковалентные связи между атомами галлия сохраняются даже после его перехода в жидкое состояние. Однако по имеющимся данным, масштабные симуляции показали обратное: эти связи исчезают именно в момент плавления.

По мнению исследователей из Оклендского университета, самое удивительное то, что при дальнейшем нагревании эти связи начинают появляться снова. Таким образом, новые данные опровергают предположения, которые доминировали в научном сообществе более 30 лет.

Такое странное поведение объясняет, почему сопротивление металла изменяется нелинейно при нагревании.

Как говорится в исследовании, ключевым фактором здесь является энтропия, или беспорядок. Когда связи разрываются, беспорядок резко возрастает, что стабилизирует жидкость и позволяет ей оставаться жидкой при низких температурах.

Кроме того, ученые обнаружили, что поверхность жидкого галлия вовсе не хаотична. С помощью машинного обучения было установлено, что она имеет четкие геометрические узоры глубиной в три атомных слоя.

По мнению авторов работы, понимание этих процессов поможет в создании электроники будущего, новых батарей и высокоэффективных катализаторов.

