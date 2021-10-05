Facebook понял, что если они изменят алгоритм, чтобы быть безопаснее, люди будут проводить меньше времени на сайте, а соцсеть будет зарабатывать меньше денег.

Социальная сеть Facebook поощряет язык ненависти и гнев у пользователей с целью получения прибыли.

Об этом в эфире шоу "60 Minutes" на CBS News рассказала информатор Фрэнсис Хоуген, которая ранее передала документы Facebook изданию The Wall Street Journal и подала жалобы в федеральные правоохранительные органы.

В жалобах говорится, что собственное исследование Facebook показывает, что соцсеть усиливает ненависть, дезинформацию и политические беспорядки, но компания скрывает то, что ей известно.

Хоуген описала соцсеть как такую, что столь преданна оптимизации продуктов, что она охватила алгоритмы, которые усиливают язык вражды.

По ее словам, в свое время, работая в Facebook она видела конфликт интересов между тем, что было полезным для общественности, и тем, что было хорошо для Facebook. "И Facebook снова и снова решал оптимизировать свои интересы, например, зарабатывать больше денег".

В течение 15 лет она работала в таких компаниях, как Google и Pinterest, но "в Facebook было значительно хуже" из-за желания компании ставить прибыль выше благосостояния пользователей.

В одном внутреннем документе Facebook, опубликованном Хоуген, говорится: "По нашим оценкам, мы можем принять меры лишь в 3-5% случаев ненависти и примерно в 0,6% случаев V&I [насилие и подстрекательство] в Facebook".

Ведущий программы Скотт Пелли напомнил, что в другом документе, обнародованном Хоуген отмечалось, что соцсеть имеет доказательства из разных источников, что язык ненависти, политические высказывания и дезинформация в Facebook влияют на сообщества по всему миру.

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"Когда мы живем в информационной среде, полной гневного, ненавистного, поляризующего контента, это подрывает наше гражданское доверие, подрывает нашу веру друг в друга, разрушает нашу способность хотеть заботиться друг о друге. Версия Facebook, которая существует сегодня, разрывает наше общество и вызывает этническое насилие во всем мире", - ответила Хоуген.

По ее словам, проблема заключается в алгоритмах соцсети, которые регулируют то, что пользователи видят на платформе. У Facebook есть тысячи вариантов, которые он может показать, но соцсеть выбирает, что показать из этих вариантов на основе типа содержимого, с которым пользователь больше всего следил в прошлом. Эти алгоритмы имеют целью способствовать привлечению аудитории, и компания обнаружила, что лучшее привлечение - это то, что внушает пользователям страх и ненависть.

"Легче вдохновлять людей на гнев, чем на другие эмоции", - сказал Хоуген.

По ее словам, Facebook понял, что если они изменят алгоритм, чтобы быть безопасными, люди будут проводить меньше времени на сайте, они будут кликать меньше рекламы, а соцсеть будет зарабатывать меньше денег.

Во время выборов в США 2020 года Facebook активно боролся с дезинформацией, но это было временным явлением, и как только выборы закончились, соцсеть снова поставила в приоритет свой рост над безопасностью.

"Facebook зарабатывает больше денег, когда вы потребляете больше контента. Люди любят заниматься вещами, которые вызывают эмоциональную реакцию. И чем большему гневу они подвергаются, тем больше они взаимодействуют и больше потребляют", - сказала Хоуген.

Обвинения против Facebook

Ранее издание WSJ писало, что в Facebook неоднократно получали показания о вреде соцсети Instagram для несовершеннолетних пользователей. В одной из внутренних презентаций Facebook говорится, что значительная доля подростков, которые озвучивают суицидальные мысли, связывает это с Instagram (13% процентов – Великобритании, 6% - в США).

В Facebook пришли к выводу, что Instagram не наносит вреда большинству подростков. Однако особенности этой соцсети, которые были определены как наиболее вредные, являются для нее самыми важными.

Также WSJ рассказала о "VIP-пользователях" Facebook, которых освободили от некоторых правил сообщества. Всего таких привилегированных пользователей насчитали в 2020 году 5,8 миллиона человек.

По данным издания, соцсеть с помощью системы XCheck мониторит посты отдельных пользователей, среди которых политики, спортсмены, представители шоу-бизнеса и влиятельные блогеры. Кроме того, в списке оказались популярные аккаунты, которые ведут от имени животных.

Контент VIP-пользователей модерируется по мягким правилам, и они могут постить контент, который запрещен правилами соцсети.

В ответ на серию скандальных публикаций The Wall Street Journal, где критиковался менеджмент и подходы компании в отношении соцсетей Instagram и Facebook, вице-президент Facebook Ник Клегг опубликовал колонку, где заявил, что статьи WSJ содержат "умышленно неверные характеристики" и приписывают "вопиюще ложные мотивы руководству и сотрудникам" компании.

Автор: Александр Топчий