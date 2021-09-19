Вице-президент Facebook заявил, что статьи WSJ приписывают "вопиюще ложные мотивы" руководству и сотрудникам компании.

Интернет-гигант Facebook Inc ответил на серию скандальных публикаций Wall Street Journal, где критиковался менеджмент и подходы компании относительно соцсетей Instagram и Facebook.

Как сообщает Reuters, вице-президент Facebook Ник Клэгг опубликовал колонку, где заявил, что статьи WSJ содержат "умышленно неверные характеристики" и приписывают "вопиюще ложные мотивы руководству и сотрудникам" компании.

По его словам, абсолютно ложным является обвинение Facebook в систематическом игнорировании "неудобных" для нее исследований. Как пояснил Клэгг, на самом деле компания понимает ответственность, которая связана с обслуживанием глобальной платформы, и подходит к этому серьезно.

"Мы принципиально отвергаем эту неверную характеристику нашей работы и оспаривание мотивов компании", - заявил Клэгг.

Ранее WSJ писало, что в Facebook неоднократно получали свидетельства вреда соцсети Instagram для несовершеннолетних пользователей.

В одной из внутренних презентаций Facebook говорится, что значительная доля подростков, озвучивающих суицидальные мысли, связывает это с Instagram (13% процентов – Великобритании, 6% - в США).

В Facebook пришли к выводу, что Instagram не наносит вреда большинству подростков. Однако особенности этой соцсети, которые были определены как наиболее вредные, являются для нее важнейшими.

В дальнейшем WSJ рассказала о "VIP-пользователях" Facebook, которых освободили от некоторых правил сообщества.

По данным издания, соцсеть с помощью системы XCheck мониторит посты отдельных пользователей, среди которых политики, спортсмены, представители шоу-бизнеса и влиятельные блогеры. Кроме того, в списке оказались популярные аккаунты, которые ведут от лица животных

Всего таких привилегированных пользователей насчитали в 2020 году 5,8 миллиона человек.

Контент VIP-пользователей модерируется по щадящим правилам, и они могут постить контент, который запрещен правилами соцсети.

Автор: Дмитрий Захаров