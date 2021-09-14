Всего в 2020 году насчитали 5,8 миллиона привилегированных пользователей.

Популярная социальная сеть Facebook вляпалась в скандал. В соцсети нашли VIP-пользователей, которых освободили от некоторых правил сообщества.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, соцсеть с помощью системы XCheck мониторит посты отдельных пользователей, среди которых политики, спортсмены, представители шоу-бизнеса и влиятельные блогеры. Кроме того, в списке оказались популярные аккаунты, которые ведут от лица животных

Всего таких привилегированных пользователей насчитали в 2020 году 5,8 миллиона человек.

Читайте такжеFacebook и Ray-Ban выпустили "умные" очки: названы цена и возможности (фото, видео)Контент VIP-пользователей модерируется по щадящим правилам, и они могут постить контент, который запрещен правилами соцсети. В 2020 году система XCheck допустила к публикации 16,4 миллиарда таких постов.

Как ранее сообщал УНИАН, искусственный интеллект в соцсети Facebook принял видео с участием темнокожего человека, белого и полицейского за видео с приматами.

Пользователи смотрели ролик, опубликованный британским таблоидом Daily Mail, где были запечатлены словесные разборки темнокожего гражданского мужчины, белого гражданского и полицейского. Однако под видео соцсеть разместила окно с вопросом "Продолжить смотреть видео с приматами?".

Автор: Анастасия Горбачева