В компании извинились перед пользователями, которые ощутили перебои в работе сервисов.

Технический директор Facebook Майк Шрепфер уточнил, из-за чего в работе сервисов компании произошел глобальный сбой.

Об этом идет речь в сообщении на странице программиста в Twitter.

В начале он принес извинения пользователям, которых затронули перебои в работе сервисов.

"У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают, чтобы как можно быстрее отладить и восстановить", - написал он.

Другой информации Шрепфер пока не предоставил.

Сбой в работе Facebook 4 октября

Вечером 4 октября в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Не работают все приложения и сервисы, принадлежащие Facebook. В частности, не загружаются страницы Instagram и мессенджер WhatsApp.

Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру сейчас наблюдаются у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.

По некоторым данным, стали недоступны или же происходят небольшие сбои в работе Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us и Google Play.

Позже стало известно, что сотрудники Facebook не могут попасть в дата-центр компании, чтобы оценить масштабы сбоя.

Основатель соцсети - программист Марк Цукерберг потерял $6,6 миллиарда и опустился в списке миллиардеров.

Автор: Юрий Годован