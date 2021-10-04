Работу сервисов до сих пор не восстановили / Иллюстрация REUTERS
Технический директор Facebook Майк Шрепфер уточнил, из-за чего в работе сервисов компании произошел глобальный сбой.
Об этом идет речь в сообщении на странице программиста в Twitter.
В начале он принес извинения пользователям, которых затронули перебои в работе сервисов.
"У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают, чтобы как можно быстрее отладить и восстановить", - написал он.
Другой информации Шрепфер пока не предоставил.
Сбой в работе Facebook 4 октября
- Вечером 4 октября в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Не работают все приложения и сервисы, принадлежащие Facebook. В частности, не загружаются страницы Instagram и мессенджер WhatsApp.
- Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру сейчас наблюдаются у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.
- По некоторым данным, стали недоступны или же происходят небольшие сбои в работе Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us и Google Play.
- Позже стало известно, что сотрудники Facebook не могут попасть в дата-центр компании, чтобы оценить масштабы сбоя.
- Основатель соцсети - программист Марк Цукерберг потерял $6,6 миллиарда и опустился в списке миллиардеров.