В Китае начались полноценные полеты инновационного конвертоплана (видео)

Ранее этот аппарат уже поднимался в воздух, но тогда его в целях безопасности испытывали на привязи.

Беспилотный китайский конвертоплан R6000 от компании United Aircraft совершил свой первый полноценный полет. Об этом сообщает The War Zone.

На кадрах, опубликованных в китайских соцсетях, беспилотник выполняет вертикальный полет, разворот на месте, а также устойчивый горизонтальный полет. Это важный этап развития программы, поскольку ранее аппарат видели только во время испытаний на привязи.

По данным из открытых источников, R6000 может принимать на борт от шести до 12 человек для межрегиональных перелётов. Аппарат способен развивать скорость до 550 километров в час, а максимальная высота полета превышает 7600 метров. Максимальная дальность R6000 составит 4000 километров.

Особый интерес к проекту вызывает его внешнее сходство с американским конвертопланом нового поколения MV-75A Cheyenne II компании Bell. Прототип последнего поднялся в небо в 2017 году.

Подобно MV-75, китайский аппарат использует неподвижные мотогондолы с поворотными винтами. Это отличает его от конвертоплана первого поколения V-22 Osprey, у которого при переходе между режимами полёта полностью поворачиваются все гондолы.

Появление китайской машины может иметь серьезные последствия как для армии Китая, так и для гражданских операторов, поскольку она сочетает возможности вертикального взлета и посадки, присущие вертолетам, со скоростью и дальностью полета самолетов. Официально R6000 предназначен для логистических задач, ликвидации последствий стихийных бедствий, обслуживания морских платформ и проведения других операций в районах, где отсутствуют подготовленные взлетно-посадочные полосы.

Ранее компания "Объединенная авиастроительная корпорация" уже демонстрировала как беспилотную, так и пилотируемую версии R6000. Эксперты отмечают, что конвертоплан этого класса способен выполнять широкий спектр военных задач в интересах китайской армии.

Особенно ценным он может стать для обеспечения снабжения китайских островных баз в Южно-Китайском море, а также удаленных объектов в Тихоокеанском регионе и вдоль протяженных сухопутных границ Китая, где полноценная аэродромная инфраструктура либо ограничена, либо вообще отсутствует.

Подобный аппарат может поддерживать зарубежные военные операции и региональные кризисные сценарии, включая потенциальную операцию против Тайваня, обеспечивая переброску личного состава, вооружения и материально-технических средств.

Особенно перспективным, по мнению специалистов, представляется использование R6000 с борта универсальных десантных кораблей типа 076 и других крупных десантных судов ВМС Народно-освободительной армии Китая. Это существенно расширило бы их возможности в плане логистического обеспечения, ведения разведки и выполнения других задач на значительных расстояниях.

R6000 может превратиться в многоцелевую платформу. Его грузоподъемность позволяет размещать разведывательное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы, системы ретрансляции связи и, вероятно, даже высокоточное ударное вооружение.

Новые китайские разработки – последние новости

В прошлом году грузовой беспилотный летательный аппарат CH-YH1000 впервые совершил испытательный полёт в Китае. Платформа предназначена для совершенствования воздушной логистики в отдалённых и труднодоступных регионах.

Позже стало известно, что беспилотный транспортный самолет HH-200 успешно совершил свой первый полет в провинции Шэньси. Это стало важной вехой в развитии беспилотных грузовых авиаперевозок в Китае.

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