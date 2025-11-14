Для этого ученые провели специальное исследование.

Чайки любят докучать людям, которые лакомятся чипсами, пирожками или другими вкусностями на набережной или у моря. Они даже могут украсть еду, чтобы достичь своего. Однако исследователи обнаружили, что решительный крик, даже тихий, может быть лучшим методом избавиться от назойливой птички, пишет The Guardian.

В частности ученые из Эксетерского университета пытались установить самый эффективный метод противодействия чайкам, разместив порцию чипсов в месте, где птицы их точно найдут.

Как только чайка приближалась, они воспроизводили три записи. Сначала мужской голос кричал:

"Нет, уходи, это моя еда, это мой кусок!".

После этого был тот же голос, который произносил такие же слова, а затем "нейтральное" птичье пение дрозда.

В целом они протестировали 61 чайку в девяти приморских городках Корнуолла (Англия) и обнаружили, что почти половина птиц, которые услышали крик, улетели через минуту.

"Только 15% чаек, которые услышали мужской голос, улетели, хотя остальные отошли от еды, очевидно, все еще чувствуя опасность. Зато 70% чаек, которые услышали пение рыжей птички, остались на месте. Громкость "крика" и "голоса" была одинаковой, что означает, что чайки, кажется, реагировали на акустические свойства сообщения, а не на его громкость", - говорится в материале.

Отмечается, что это исследование является первым, в котором проверяется, дикие животные, находящиеся в неволе, воспринимают различия в свойствах человеческих голосов, произносящих одинаковые предложения с такой же громкостью.

"Мы обнаружили, что городские чайки были более бдительными и меньше клювали контейнер с едой, когда мы воспроизводили им мужской голос, независимо от того, была ли это речь или крик", - рассказала Нильтье Бугерт из Центра экологии и охраны природы в кампусе Эксетера в Пенрине, Корнуолл.

Также она добавила:

"Но разница заключалась в том, что чайки чаще улетали при крике и чаще отходили при речи. Поэтому, пытаясь отпугнуть чайку, которая пытается украсть вашу еду, разговор может остановить ее, но крик является более эффективным для того, чтобы заставить ее улететь. Обычно, когда кто-то кричит, это пугает, потому что это громкий звук, но в этом случае все звуки были одинаковой громкости, и отличалась лишь манера произношения слов. Кажется, чайки обращают внимание на то, как мы говорим, чего, по нашему мнению, ранее не наблюдалось ни у одного дикого вида, а только у тех одомашненных видов, которые на протяжении поколений разводились рядом с людьми, таких как собаки, свиньи и лошади".

Бугерт добавила, что исследование показало, что не нужно вредить птицам, чтобы отпугивать их.

"Они являются видом, требующим охраны, и этот эксперимент показывает, что существуют мирные способы отпугивать их, которые не предусматривают физического контакта", - заверила исследовательница.

В The Guardian подчеркивают, что будущее исследование может определить, имеет ли женский голос такой же эффект.

"Исследователи ожидали, что чайки будут чаще нападать на чипсы в более густонаселенных городах, таких как Пензанс. На самом деле чайки, живущие в меньших, очень туристических местах, таких как Сент-Айвс, или вблизи них, были более заинтересованы, возможно потому, что они больше привыкли к поиску пищи у людей", - подчеркнули в материале.

