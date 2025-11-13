Чем длиннее ночь, тем сильнее песня.

Каждое утро, до полного восхода солнца и задолго до того, как большинство людей начинают свой день, птицы наполняют воздух своим громким щебетанием. Это может показаться хаосом, но исследователи утверждают, что за всем этим ранним утренним шумом стоит четкая цель, пишет портал alwayspets.com.

Исследователи, изучающие зебровых амадин, обнаружили, что птицы поют наиболее энергично, как только появляются первые лучи солнца. Это связано с приливом накопленной энергии, которая собирается в течение ночи. Чем длиннее ночь, тем сильнее песня.

"Этот "эффект отскока" имеет биологическую основу. Свет снижает уровень мелатонина, гормона, который регулирует сон и активность. Когда мелатонин снижается перед восходом солнца, организм готовится к предстоящему дню. К моменту появления света птицы готовы к движению и вокалу. Пение становится для них способом растяжки после часов неподвижности", - говорится в статье.

Почему шум такой интенсивный

В другом эксперименте ученые задержали утренний свет для зебровых амадин. Когда они наконец включили свет, птицы пели громче и дольше, чем обычно. Более короткие ночи приводили к более слабым выступлениям.

Пение на рассвете также служит тренировкой голоса. Птицы теряют некоторую точность во время отдыха, и эти первые песни помогают им восстановить контроль. Это их разминка перед началом дневных испытаний. Ранние мелодии также служат социальными сигналами. Они сообщают потенциальным партнерам: "Я силен и готов", и дают понять соперникам, что территория занята.

Переосмысление старых теорий

В течение многих лет многие считали, что птицы поют рано, потому что звук лучше распространяется в прохладном, спокойном утреннем воздухе. Но исследования Корнельской лаборатории орнитологии и проекта Dhvani в Индии опровергли эту теорию.

Ученые проанализировали записи 69 видов птиц в тропических лесах Западных Гат и обнаружили, что лучшие условия для звука не объясняют рассветный хор. Вместо этого раннее пение, по-видимому, связано с коммуникацией, такой как защита территории и координация поиска пищи после тихой ночи.

Некоторые виды, особенно территориальные или всеядные, использовали ранние часы, чтобы обозначить свое присутствие или спланировать групповой поиск пищи. По сути, это их версия проверки перед началом дня.

Идеальное сочетание времени и инстинкта

Все исследования приводят к одному выводу: птицы поют на рассвете, потому что их внутренние часы и окружающая среда синхронизируются. Гормоны готовят их тела, а свет дает им сигнал к действию. Сочетание накопленной энергии, бдительности и социального инстинкта создает утренний хор, который раздается как во дворах, так и в лесах.

