Сделать это будет непросто.

Визуальные головоломки и различные оптические иллюзии – это не просто картинки в Интернете. Это действенный инструмент для проверки ваших навыков и отличное упражнение для глаз и мозга.

Одними из таких задачек являются словесные головоломки. В них читателю нужно соединить буквы в осмысленную комбинацию. Делать это можно по горизонтали, по вертикали, по диагонали и даже другим способом, если это указано в самом задании. УНИАН подготовил для своих читателей именно такую головоломку.

Знали ли вы, что эти задачки могут помочь улучшить словарный запас, концентрацию внимания и навыки распознавания закономерностей. К тому же, тренируется ваша наблюдательность, память и навыки управления временем. Давайте проверим, обладаете ли у вы острым зрением?

Мы подготовили для вас изображение с десятками букв, расположенных в произвольном порядке. Где-то там спрятано слово "чайка".

Задача читателя заключается в том, чтобы найти это слово в течение всего 9 секунд. Но дадим небольшую подсказку: именно в этой головоломке слово надо искать либо по горизонтали, либо по вертикали, но не по диагонали.

Готовы проверить свои способности? Тогда начинаем отсчет времени. Для удобства советуем установить таймер. Помните: у вас всего 9 секунд.

Что ж, время исчерпано. Удалось ли вам заметить слово "чайка" в этом хаосе? Задание усложняло не только количество разных букв, но и другие элементы, такие как узор в углах, фото чайки на фоне и даже разный цвет кружочков под буквами.

Поэтому если вы справились всего за 9 секунд, у вас действительно очень острое зрение. Вашей внимательности к деталям можно только поаплодировать.

Ответ на головоломку:

