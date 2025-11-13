Иногда "супруги", сцепившись когтями, бросаются вниз и пролетают так около 10 метров.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали интересную птицу - подсоколика большого, который не строит собственное гнездо, а предпочитает селиться в чужое.

"Этот быстрый и грациозный сокол - немногочисленный, но постоянный житель Чернобыльского заповедника. Его силуэт часто можно увидеть высоко в небе, когда он стремительно бросается на добычу", - рассказали исследователи учреждения.

По их данным, на территории заповедника гнездится более 20 пар подсоколиков, а всего в Украине их около 2-3 тысяч пар.

Как рассказывают сотрудники заповедника, из дальних зимовок эти птицы возвращаются во второй декаде апреля. Для гнездования они не строят собственных домов, а предпочитают занимать старые гнезда сорок или ворон. Бывает, селятся подсоколики даже на высоте, в частности на опорах линий электропередач. При этом, если в гнезде еще остались птенцы ворона, соколы терпеливо ждут, пока те вылетят, и только после этого занимают чужие "апартаменты".

По словам ученых, в мае самка откладывает 3-4 яйца. Пока она насиживает кладку, "папа" неутомимо охотится, чтобы обеспечить семью пищей. Рацион этих грациозных птиц достаточно разнообразен: крупные насекомые, мелкие птицы, летучие мыши, ласточки, серпокрыльца.

"Молодые птенцы покидают гнезда уже в начале августа. Еще несколько недель родители обучают их главному - скорости и точности в полете. Осенью, в начале сентября, подсоколики отправляются в теплые края", - говорится в сообщении.

Подсоколик большой: что надо знать

Подсоколик большой или чеглок (Falco subbuteo) - небольшая хищная птица семейства соколовых. В Украине гнездовая перелетная птица. Внешне напоминает сапсана, однако меньше по размеру. Верхняя сторона тела сизо-черная, нижняя охристая, с темными пятнышками, горло и щеки обычно белые, голова и "усы" черные. Перья на ногах и нижней стороне хвоста рыжевато-коричневые.

Интересно, что в полете самец часто передает подруге пищу. Иногда обе птицы, сцепившись когтями, бросаются вниз и пролетают около 10 метров. Некоторые подсоколики большие образуют пары еще на местах зимовки или во время миграций, другие - сразу после прилета. Самостоятельно гнезд не строят, занимают покинутое гнездо, обычно ворон или воронов. Самка делает кладку обычно в последней декаде мая, а птенцы вылупляются в конце июня-начале июля. Корм для них в это время добывает самец, а самка кормит "детишек".

Напомним, недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, зафиксировали краснокнижную птицу - кулона большого. Это большая прибрежная птица, которая постоянно живет в нацпарке за исключением суровых зим. Необычная птица - вид редкий, он занесен в Красную книгу Украины. На видео, которое обнародовал ученый, можно увидеть, как птица выполняет гигиенические процедуры - чистит перья - с помощью своего длинного клюва.

